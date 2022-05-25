تأسيس مركز ابتكار في جامعة «برمنغهام  دبي»

دبي (وام)

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي تأسيس مركز للابتكار والبحث والتطوير تابع لها في الحرم الجامعي الجديد لجامعة برمنغهام البريطانية في مدينة دبي الأكاديمية، بهدف تأسيس منصة تعمل على تعزيز أجندة الابتكار في «الهيئة» ودعم الجيل القادم من مبتكري الإمارات والشركات الناشئة والجامعات وشركات التكنولوجيا، وتوفير منصة للتعاون والتنسيق الفعّال من أجل إبراز وتجسيد أحدث الابتكارات في مجالات النقل والمواصلات.

وقّع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات ناصر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية، وعن جامعة برمنغهام البروفيسور ديفيد سادلر بحضور ويندي مورتون وزيرة الدولة للنقل في المملكة المتحدة، التي تزور حرم الجامعة ممثلةً لحكومة بلادها في دولة الإمارات.

ويأتي التوقيع تطويراً لاتفاقية مسبقة وُقِّعَت بين الطرفين في عام 2019، من أجل تعزيز برنامج التعليم والبحث الذي أثمر الآن عن شراكة فريدة من نوعها بين «الهيئة» والجامعة لإنشاء مركز للابتكار والبحث والتطوير في الحرم الجامعي. وتبلغ مساحة المركز 1.151 متراً مربعاً، ويشغل طابقين بالمقر الجديد للجامعة، ويضم مساحات عمل مشتركة ومناطق ومنشآت أولية لمختبرات الابتكار وتقديم برامج التدريب المتخصصة.