الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«أبوظبي الغذائية» تطبق المواصفة العالمية الأيزو 17020 في تفتيش الأغذية
جانب من عمليات التفتيش (من المصدر)
26 مايو 2022 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

حافظت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على اعتماد المواصفة العالمية الأيزو 17020 في مجال تفتيش الأغذية، وهي المعيار الدولي المعترف به عالمياً لجهات التفتيش المختلفة بعد انتهاء وفد الهيئة البريطانية لخدمات الاعتماد (UKAS) مؤخراً من الزيارة الميدانية لمراقبة عمليات التفتيش في الهيئة، والتأكد من توافقها مع المعيار الدولي والتحقق من الكفاءة الفنية لهذه العمليات.
وقال بدر حسن الشحي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع: تسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأن تكون مؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الأغذية، حيث طبقت الهيئة نظام الإدارة المتكامل كوسيلة لتطبيق أنظمة الإدارة والمواصفات العالمية، ومن أبرز المواصفات المتضمنة في النظام هي مواصفة الأيزو ISO 17020 وهي المعيار الدولي المعترف به عالمياً لجهات التفتيش المختلفة، لكي تنفذ نظاماً للجودة يهدف إلى إعطاء الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير للتفتيش تتوافق مع المعايير الدولية، كما تعتبر هذه المواصفة هي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية، وذلك لاعتماد جهات التفتيش والتحقق من كفاءتها الفنية، بما يساهم في قبول تقارير التفتيش بين الجهات المختلفة ويتم تطبيق متطلبات المواصفة في الهيئة في مجال تفتيش الأغذية، والتي تندرج تحت مهام الهيئة.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
أبوظبي
الأغذية
آخر الأخبار
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
ماريا فان كيركوف مسؤولة في منظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
«الصحة العالمية» توجه نداء بشأن جدري القردة
اليوم 21:31
مصنع «حديد الإمارات»
الاقتصادي
«حديد الإمارات» تخفض سعر الطن 13% إلى 2750 درهماً
اليوم 21:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©