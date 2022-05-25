«أبوظبي الغذائية» تطبق المواصفة العالمية الأيزو 17020 في تفتيش الأغذية

أبوظبي (الاتحاد)

حافظت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على اعتماد المواصفة العالمية الأيزو 17020 في مجال تفتيش الأغذية، وهي المعيار الدولي المعترف به عالمياً لجهات التفتيش المختلفة بعد انتهاء وفد الهيئة البريطانية لخدمات الاعتماد (UKAS) مؤخراً من الزيارة الميدانية لمراقبة عمليات التفتيش في الهيئة، والتأكد من توافقها مع المعيار الدولي والتحقق من الكفاءة الفنية لهذه العمليات.

وقال بدر حسن الشحي مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع: تسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأن تكون مؤسسة معترف بها دولياً في مجال الزراعة وسلامة الأغذية، حيث طبقت الهيئة نظام الإدارة المتكامل كوسيلة لتطبيق أنظمة الإدارة والمواصفات العالمية، ومن أبرز المواصفات المتضمنة في النظام هي مواصفة الأيزو ISO 17020 وهي المعيار الدولي المعترف به عالمياً لجهات التفتيش المختلفة، لكي تنفذ نظاماً للجودة يهدف إلى إعطاء الثقة في أعمال التفتيش وتحسين قدرتها على إصدار تقارير للتفتيش تتوافق مع المعايير الدولية، كما تعتبر هذه المواصفة هي المعيار الأساسي لدى جهات الاعتماد الدولية، وذلك لاعتماد جهات التفتيش والتحقق من كفاءتها الفنية، بما يساهم في قبول تقارير التفتيش بين الجهات المختلفة ويتم تطبيق متطلبات المواصفة في الهيئة في مجال تفتيش الأغذية، والتي تندرج تحت مهام الهيئة.