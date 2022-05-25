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الشباب العربي يدشن «الملتقى التدريبي للتغير المناخي»
خلال إطلاق البرنامج (من المصدر)
26 مايو 2022 02:32

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الشباب العربي إطلاق برنامجه التدريبي الأول من نوعه «الملتقى التدريبي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي»، بمشاركة أعضاء مجلس الشباب العربي للتغير المناخي التابع له، وذلك استعداداً لاستضافة المنطقة العربية قمتي المناخ العالميتين «كوب27» و«كوب28» في العامين الحالي والمقبل في مصر والإمارات تباعاً، وبالتزامن مع طرح استراتيجيات الحياد المناخي التي وضعتها دول المنطقة للعقود المقبلة.
ويقدم البرنامج الأول من نوعه الذي ينظمه المركز تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، دعوة خاصة لعدد من كبار الشخصيات العربية والدولية في مجال العمل المناخي والاستدامة لمشاركة خبراتهم وتجاربهم في الأسبوع التدريبي الأول الذي ينظمه «مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» من 22 إلى 29 مايو 2022 في مقر المركز الإبداعي بدبي من أجل تعزيز مهارات المختصين كقيادات عربية في مجال التغير المناخي. وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن تحدي التغير المناخي أصبح يؤثر في كل المجتمعات، وأخذ زمام المبادرة لمواجهته وتسريع الجهود الدولية لتطويق تداعياته العالمية ضرورة ملحّة. واستضافة كلٍ من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية قمتي المناخ العالميتين المقبلتين يعكس اهتمام قادة ومجتمعات وشباب المنطقة العربية بالعمل المناخي من أجل مستقبل التنمية عربياً وعالمياً.

مركز الشباب العربي
التغير المناخي
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