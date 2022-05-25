الخميس 26 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
«أبوظبي القضائية» تناقش الأطر القانونية للشركات
علي الشاعر وسلطان النيادي والمتحدثون خلال المنتدى (من المصدر)
26 مايو 2022 02:32

جمعة النعيمي (أبوظبي) 

افتتح المستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي - عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية أمس، المنتدى الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية بعنوان «الأطر القانونية للشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ والاندماج» SPAC (طبيعة إنشائها ودورها وأثرها على التنمية والاقتصاد)، الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي. 
وحضر المنتدى الدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، وعدد من المسؤولين من خبراء أسواق المال، ومديري الشركات على المستويين الوطني والدولي، والمحامين.
بدوره، أكد المستشار سلطان النيادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية، أن إمكانية الأفراد وإن عظمت فإنها غير كافية لإنشاء مشروعات اقتصادية ناجحة وقادرة على دخول حلبة المنافسة الدولية. فكان من الضروري توفير حجم من الوسائل يتجاوز الإمكانيات، وذلك بإنشاء شركات تجارية بأشكالها المختلفة، والتي تتاح من خلالها فرصة التوسع الداخلي ودخول السوق الدولي بما يتطلبه ذلك من استعدادات خاصة، لإمكانية تجميع المدخرات وتسخيرها لتضحى منتجة من خلال مشاريع كبيرة، بحيث يمتد نشاط بعضها إلى العالم كله.

التفتيش القضائي الذكي
أكاديمية أبوظبي القضائية
دائرة القضاء
أبوظبي
آخر الأخبار
أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
عربي ودولي
أمين عام الأمم المتحدة يتعرض لهجوم إلكتروني
اليوم 21:54
أطفال في المعرض
ثقافة
مسؤولون وكتاب: «أبوظبي للكتاب».. منصة للمعرفة والإبداع
اليوم 21:47
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
الرياضي
الدرمكي: العين صانع أمجاد وصديق وفيّ لمنصات التتويج
اليوم 21:47
ماريا فان كيركوف مسؤولة في منظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
«الصحة العالمية» توجه نداء بشأن جدري القردة
اليوم 21:31
مصنع «حديد الإمارات»
الاقتصادي
«حديد الإمارات» تخفض سعر الطن 13% إلى 2750 درهماً
اليوم 21:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©