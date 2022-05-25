«أبوظبي القضائية» تناقش الأطر القانونية للشركات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

افتتح المستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي - عضو مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي القضائية أمس، المنتدى الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي ممثلة في أكاديمية أبوظبي القضائية بعنوان «الأطر القانونية للشركات المؤسسة لغرض الاستحواذ والاندماج» SPAC (طبيعة إنشائها ودورها وأثرها على التنمية والاقتصاد)، الذي نظمته دائرة القضاء أبوظبي.

وحضر المنتدى الدكتور سامي الطوخي مدير أكاديمية أبوظبي القضائية، وعدد من المسؤولين من خبراء أسواق المال، ومديري الشركات على المستويين الوطني والدولي، والمحامين.

بدوره، أكد المستشار سلطان النيادي رئيس محكمة أبوظبي التجارية، أن إمكانية الأفراد وإن عظمت فإنها غير كافية لإنشاء مشروعات اقتصادية ناجحة وقادرة على دخول حلبة المنافسة الدولية. فكان من الضروري توفير حجم من الوسائل يتجاوز الإمكانيات، وذلك بإنشاء شركات تجارية بأشكالها المختلفة، والتي تتاح من خلالها فرصة التوسع الداخلي ودخول السوق الدولي بما يتطلبه ذلك من استعدادات خاصة، لإمكانية تجميع المدخرات وتسخيرها لتضحى منتجة من خلال مشاريع كبيرة، بحيث يمتد نشاط بعضها إلى العالم كله.