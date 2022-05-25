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دورة لتدريب موظفي الأمن على تنظيم حركة السير والمرور
دورة لتدريب موظفي الأمن على تنظيم حركة السير والمرور
26 مايو 2022 02:32

دبي(الاتحاد)

نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع المركز الدولي للأمن والسلامة في أكاديمية شرطة دبي، دورة السلامة المرورية في تنظيم حركة السير والمرور لحراس الأمن في شركة سيركو.
وأشار العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إلى الدورة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها شرطة دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لنشر الثقافة المرورية وترسيخ قواعد وآداب السير والمرور، وتعزيز قيمها في سلوك مستخدمي الطريق، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الطريق، والتعريف بأفضل الأساليب والسبل في طريقة التعامل مع الطريق، بهدف خلق مجتمع آمن خال من الحوادث.
وأضاف أن 66 شخصاً من حراس أمن شركة سيركو للأمن استفادوا من الدورة، والتي تهدف إلى إكسابهم مهارات تنظيم حركة السير والمرور، لإدارة الطرق بأمن وكفاءة عالية، والتعامل مع مفاجآت الطريق دون تدخل رجال الشرطة.

دبي
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