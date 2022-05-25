اجتماع تنسيقي لدعم التحول الإلكتروني في دبي

دبي (وام)

عقدت دائرة محاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان للارتقاء بالخدمات المقدمة تسهيلاً على المتعاملين والمستفيدين، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة. وقال محمد الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية بالدائرة: إن الاجتماع ناقش توفير خدمة التصديقات الخاصة بإثبات الحالة الاجتماعية والحضانة واستمرارية الزوجية والإقرارات الخاصة بذات الصلة إلكترونياً، ومن خلال هاتف المتعامل في أي مكان تواجد داخل الدولة بهدف توفير وقت المتعامل والجهد بالانتقال بين الدائرة والمؤسسة، من خلال توفير الصلاحية ونظام تقني لموظفي المؤسسة لإنجاز المعاملات واعتمادها من دون الحاجة إلى انتقال المتعامل إلى محاكم دبي.

وأضاف الهاشمي أن الاجتماع التنسيقي يهدف إلى دعم التحول الإلكتروني، وتقديم خدمة متميزة للمتعاملين وتسريع الإجراءات وتقليل الزمن المستغرق لإتمام المعاملات، وتنسيق الجهود والأعمال المشتركة بين الجهتين.