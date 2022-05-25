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عبدالله بن زايد يلتقي نائب المستشار الألماني في برلين
عبدالله بن زايد يلتقي نائب المستشار الألماني
25 مايو 2022 21:13

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في برلين، معالي الدكتور روبرت هابيك نائب المستشار الألماني وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة. 
جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الألمانية، ومجالات التعاون وسبل تعزيزها في مختلف الجوانب، خاصة التجارية والاستثمارية والمناخ والعمل على فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين. 
ناقش الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، ومنها ملف استقرار سوق الغذاء والطاقة العالمي وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي وتسريع وتيرة التعافي من جائحة "كوفيد - 19". 
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالنمو والتطور المستمرين في مستويات التعاون الثاني بين البلدين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية. 
من جانبه، عبر معالي الدكتور روبرت هابيك عن تمنياته لدولة الإمارات التقدم والنمو والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مقدما العزاء إلى سموه في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله". 
وشكر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معاليه على مشاعره الطيبة تجاه دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مؤكدا أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الألمانية أثمرت العديد من الإنجازات في المجالات كافة. 
حضر اللقاء معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وسعادة حفصة عبدالله العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
ألمانيا
لقاء
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك
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