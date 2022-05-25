الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:58 والمد الثاني عند الساعة 23:08 والجزر الأول عند الساعة 16:09 والجزر الثاني عند الساعة 05:35.

بحر عمان متوسط إلى مضطرب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:57 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 12:58 والثاني عند الساعة 01: