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الإمارات
الإحاطة الإعلامية: الجهات الصحية تقيم الوضع مع رصد أول حالة لجدري القردة
فاطمة العطار المتحدث الرسمي عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع
25 مايو 2022 17:55

أعلنت الدكتورة فاطمة العطار المتحدث الرسمي عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الأربعاء، أنه «مع رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة، نؤكد أن جميع الجهات الصحية في الدولة تقوم حالياً بدراسة وتقييم الوضع، وذلك لضمان جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي حالات قد يتم رصدها».
وأكدت، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، أنه «على مدى عامين وأكثر، بذلت دولة الإمارات جهوداً حثيثة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وذلك من خلال تمكين القطاع الصحي ودعم الكوادر المؤهلة، وتوفير كافة الموارد الطبية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19».
وأوصت الدكتورة العطار «الجميع بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية اللازمة بهدف الوقاية والتقليل من خطر الإصابة بأي مرض فيروسي حفاظاً على صحة وسلامة مجتمعنا».

  • طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
    طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

بدورها، قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «حققت دولة الإمارات العديد من المكتسبات، وهي لا تزال في مسارها الصحيح نحو التعافي الآمن، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة النابعة من قيادتنا الرشيدة».
وأعلن الدكتور طاهر البريك العامري، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «بأن دورية بث الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات ستتوقف من اليوم، وستكون استثنائية. وذلك حسب المؤشرات والمستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي في الدولة».

طاهر البريك العامري
كورونا
فاطمة العطار
الإحاطة الإعلامية
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