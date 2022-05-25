لأول مرة في تاريخ الإمارات.. نصف تريليون درهم في الربع الأول للتجارة غير النفطية

لامست التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 500 مليار درهم وذلك للمرة الأولى في تاريخ الدولة، محققة نسبة نمو بلغت 20.5% لتصل إلى 499.7 مليار درهم، مقابل 414.6 مليار درهم لنفس الفترة من العام 2021، وبنمو بلغ 26.3% مقارنة بالقيمة المسجلة في عام 2019 والتي بلغت 395.8 مليار درهم، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن المركز، قبل قليل، ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية إلى 218.5 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 183.4 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، بنمو 19.1%، ومقابل 176 مليار درهم للربع الأول من العام 2019 بنمو 24.1%. وبلغت قيمة إعادة التصدير خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 130.5 مليار درهم، مقابل 108.5 مليار درهم لنفس الفترة من عام 2021 بنمو 20.3%، وحوالي 115.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2019 بنمو 12.8%. وارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية خلال فترة المقارنة إلى 88 مليار درهم، مقابل 75 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 17.4%، وحوالي 60.34 مليار درهم للربع الأول من عام 2019 بنمو 45.9%. ونمت الواردات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 21.7% إلى 281.2 مليار درهم، مقابل 231.1 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي، وبنمو 28% عن الفترة المماثلة في العام 2019 والذي بلغت قيمة وارداته غير النفطية حوالي 219.8 مليار درهم. وتصدرت الصين قائمة الدول الـ10 الأولى في إجمالي التجارة الخارجية مع الإمارات خلال الربع الأول بقيمة 57 مليار درهم وتلتها الهند بقيمة 46.2 مليار درهم والسعودية بقيمة 32.5 مليار درهم والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 25.8 مليار درهم، والعراق بقيمة 20.3 مليار درهم وسويسرا بقيمة 18.6 مليار درهم، وتركيا بقيمة 17.2 مليار درهم واليابان بقيمة 12.9 مليار درهم ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة بقيمة 12.6 مليار درهم وعمان بقيمة 11.5 مليار درهم كما تصدرت الصين قائمة الدول الـ10 الأولى في واردات الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 49.8 مليار درهم وتلتها الهند بقيمة 23.9 مليار درهم والمملكة المتحدة بقيمة 17.1 مليار درهم وتركيا بقيمة 12.7 مليار درهم واليابان بقيمة 10.7 مليار درهم والسعودية بقيمة 8 مليارات درهم وإيطاليا بقيمة 7.4 مليار درهم، وألمانيا بقيمة 7.2 مليار درهم ، وفرنسا بقيمة 7.1 مليار درهم ، وفيتنام بقيمة تقارب 7 مليارات درهم. وتصدرت سويسرا قائمة الدول المستقبلة للصادرات الإماراتية بقيمة 13 مليار درهم وبنمو بلغ 395% مقابل قيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام 2021 والبالغة 2.6 مليار درهم. وجاءت الهند في المرتبة الثانية بتلك القائمة مستقبلة صادرات إماراتية بقيمة 8.7 مليار درهم والمملكة العربية السعودية بالمرتبة الثالثة بقيمة 7.9 مليار درهم، وتلتها منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة بقيمة 6.8 مليار درهم محققة نمو بلغ 90% مقابل القيمة المسجلة لنفس الفترة من العام الماضي، وجاءت العراق في المرتبة العاشرة بقيمة 2.6 مليار درهم وبنمو بلغ 100% مقابل الفترة المماثلة من العام 2021. وجاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول في قائمة الدول المستقبلة لإعادة التصدير من الإمارات بقيمة بلغت 16.5 مليار درهم وتلتها العراق بقيمة 14.2 مليار درهم والهند بقيمة 13.6 مليار درهم، والولايات المتحدة الامريكية 5.8 مليار درهم والكويت 5.4 مليار درهم وإيران 5.1 مليار درهم وبلجيكا 4.5 مليار درهم وعمان 4.3 مليار درهم ومنطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة 4.04 مليار درهم، والصين بقيمة 4.3 مليار درهم. وتصدر الذهب خام أو نصف مشغول قائمة أهم السلع بالتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بقيمة 84.4 مليار درهم مشكلاً ما نسبته 17% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية وتلاه الألماس بقيمة 40 مليار درهم، وأجهزة الهاتف والاتصال 37 مليار درهم والزيوت المعدنية بقيمة 24.6 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 21 مليار درهم والسيارات بقيمة 19.5 مليار درهم. وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي 64.8 مليار درهم بنمو 13%، ومع الدول العربية الأخرى بقيمة 49.5 مليار درهم بنمو 9.9%، والدول الآسيوية غير العربية بقيمة 202.3 مليار درهم وبنمو 40.5%، والدول الافريقية غير العربية 54 مليار درهم بنمو 10.8%، والدول الأوروبية 85.2 مليار درهم وبنمو 17%، والدول الامريكية 38.4 مليار درهم وبنمو 7.7% والدول المحيطية 5.2 مليار درهم وبنمو 1.04%.

المصدر: وام