أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" القرار رقم 37 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة المواردالبشرية والتوطين.

تعرفوا إلى الرسوم الجديدة لإصدار تصاريح العمل وفق القرار:



الموارد البشرية والتوطين" تعلن الرسوم الجديدة لإصدار تصاريح العمل