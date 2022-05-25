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"الموارد البشرية والتوطين" تعلن الرسوم الجديدة لإصدار تصاريح العمل
شعار وزارة الموارد البشرية والتوطين
25 مايو 2022 15:29

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" القرار رقم 37 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 21 لسنة 2020 في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في وزارة المواردالبشرية والتوطين.

تعرفوا إلى الرسوم الجديدة لإصدار تصاريح العمل وفق القرار:

 

  • الموارد البشرية والتوطين
  • الموارد البشرية والتوطين
    الموارد البشرية والتوطين" تعلن الرسوم الجديدة لإصدار تصاريح العمل

 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
وزارة الموارد البشرية والتوطين
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