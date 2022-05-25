"صحة" تطلق عيادة متنقلة جديدة للفحص الطبي للإقامة في أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" إطلاق عيادة متنقلة جديدة ستوفر خدمات الفحص الطبي للإقامة للموظفين من خلال زيارتهم في مقار عملهم في جميع أنحاء العاصمة الإماراتية أبوظبي. وقال الدكتور عمر عبدالرحمن الهاشمي المدير التنفيذي السريري في الخدمات العلاجية الخارجية لدى "صحة": يسرنا الإعلان عن إطلاق العيادة المتنقلة الجديدة للفحص الطبي للإقامة التي تعد إضافة نوعية لخدمات الفحص الطبي للإقامة التي نقدمها من خلال 12 مركزاً منتشرة في أنحاء إمارة أبوظبي. وأوضح أن "صحة" تهدف من إطلاق العيادة الجديدة إلى تغطية احتياجات الفحص للموظفين في مقر عملهم من أجل تسهيل وصولهم إلى تلك الفحوصات وتقليل وقت انقطاعهم عن العمل لزيارة المركز وإجراء الفحص.. مشيراً إلى أن العيادة المتنقلة توفر خدمات الفحص الطبي للإقامة بحسب احتياجات كل شركة مع إمكانية العمل على مدار الساعة أو خلال نهاية الأسبوع أو العطلات عند الحاجة. وتضم العيادة المتنقلة غرفتين للفحص الطبي وغرفتين للأشعة وغرفة سحب الدم وقاعتي انتظار تتسع لـ 12 شخصاً، وتبدأ رحلة المراجع في العيادة عند التسجيل ومن ثم الفحص العام من قبل الطبيب ثم فحص الدم ثم صورة الصدر بالأشعة السينية وقد يُطلب من المراجع أخذ تطعيم الكبد الوبائي والذي يعطى على ثلاث جرعات الأولى في نفس يوم الفحص الطبي للإقامة ومن ثم يتم تحديد مواعيد للتطعيمين المتبقيين في وقت لاحق، وتستغرق رحلة المراجع ما بين 15 إلى 30 دقيقة ولا يحتاج إلى زيارة العيادة مجدداً لاستلام النتائج حيث تظهر في نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تلقائياً فور إصدارها. جدير بالذكر أن الخدمات العلاجية الخارجية هي أكبر مزوّد لخدمات فحوصات الإقامة في أبوظبي منذ العام 2006 وتدير 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية في جميع أنحاء الإمارة وبجانب خدمة الفحص العادية توفر الخدمات العلاجية الخارجية في "صحة" خدمة الفحص السريع وخدمة الفحص المميزة في عدد من المراكز .. ويمكن للشركات حجز العيادة المتنقلة من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى mobilevisascreening@seha.ae كما يمكن للأفراد حجز موعد من خلال تطبيق "SEHA Visa Screening" الجديد المتوفر على "آي تيونز" و"جوجل بلاي".

المصدر: وام