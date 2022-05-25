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رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملك الأردن بذكرى استقلال بلاده
25 مايو 2022 13:26
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين .
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: وام
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محمد بن زايد
عبدالله الثاني
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