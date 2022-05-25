«الشؤون الإسلامية» تبحث ترتيبات الحج مع المسؤولين في السعودية

أبوظبي (الاتحاد)

قام وفد من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة التقى خلالها المسؤولين عن شؤون الحج، وبحث معهم الترتيبات اللازمة بشأن حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، وآلية التنسيق المشترك في كل ما يتعلق بتهيئة البيئة المثالية التي تمكّنهم من أداء فريضة الحج براحة وطمأنينة وسعادة بما يواكب توجيهات وتطلعات قيادتنا الرشيدة التي تؤكد على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج الدولة، وتوفير كل سبل الراحة لهم في المناسك المقدسة.

وأشاد الوفد الذي ضم محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة، وسعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة وبعض المسؤولين فيها، بالدعم الذي تحظى به الهيئة وبعثة الحج الرسمية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، في تطوير شؤون الحج والرعاية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام وسلامتهم.

هذا وقد قام الوفد بزيارة لوزارة الصحة في المملكة والتقى بعض المسؤولين فيها ووقف على الاستعدادات الصحية التي تتخذها المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن وبحث معهم التعاون المشترك فيما يتعلق بسلامة الحجاج ورعايتهم من الناحية الصحية، كما عقد الوفد اجتماعاً مع مؤسسة مطوفي حجاج جنوب آسيا بشأن مساكن ومخيمات حجاج الدولة في منى وعرفات ومزدلفة وعرفات وآلية التواصل والتنسيق المشترك، هذا بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع الجهات ذات الصلة بتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، تم خلالها تبادل الرؤى والاقتراحات حول توفير أرقى المعايير في الخدمات.