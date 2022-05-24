رؤية محمد بن زايد.. خريطة طريق المستقبل للتعليم التكنولوجي

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد عدد من الأكاديميين أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقود مؤسسات الدولة وفق رؤى جديدة تستشرف المستقبل بكل أبعاده، وتحقق قفزات استراتيجية ونوعية جديدة في قطاع التعليم التكنولوجي.

مبارك سعيد الشامسي

وأوضح الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ينفذ رؤيته المتقدمة لاستشراف المستقبل منذ سنوات طويلة، وفي مختلف قطاعات العمل والمجالات، ومن بينها التعليم التقني والمهني، حيث كشف سموه عن هذه الرؤية بقرارات عديدة، منها قرار إنشاء معهد التكنولوجيا التطبيقية خلال العام 2005، ومن ثم قرارات إنشاء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وبوليتكنك أبوظبي، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومركز التعليم والتطوير المهني، وهي جميعها المؤسسات الجامعية والثانوية والتعليمية والتدريبية التي يقودها «أبوظبي التقني» وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار توجيهات سموه الدائمة عبر المجلس التنفيذي لحكومة أبوظبي، حيث نجح «أبوظبي التقني» في تحقيق طموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في التوسع في التعليم التقني والمهني لتغطي مؤسساته كافة أرجاء الدولة بكل جدارة وثقة ووفق أعلى المعايير العالمية.

وقال الدكتور مبارك الشامسي: «بالتأكيد، فإن من الأهداف الرئيسة لرؤية سموه استقطاب أبناء وبنات الإمارات نحو التعليم المتخصص، وصناعة الكفاءات الوطنية الماهرة في التخصصات الهندسية والتكنولوجية والصناعية، وهو الأمر الذي يحققه «أبوظبي التقني» فعلياً، حيث يعد التعليم التكنولوجي والتقني، هو الوجهة الأولى لأبناء الدولة، كما تتولى مخرجات «أبوظبي التقني» مقاليد العمل في مختلف المؤسسات الصناعية، كونها الكفاءات الوطنية التي تملك القدرات والمهارات اللازمة لتلبية متطلبات العمل وفق أعلى المعايير الدولية وأكثرها مهنية، وهو الأمر الذي يعني نجاح «أبوظبي التقني» في الوصول إلى أن يكون أبناء الإمارات هم المصدر الرئيسي للثروة في الدولة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأشار الشامسي إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سيواصل بجدارة وثقة مسيرة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومسيرة التمكين للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، نحو آفاق جديدة من التقدم والريادة المستقبلية في كافة قطاعات التعليم المتخصص والإنتاج والصناعة والزراعة والتكنولوجيا المبتكرة القائمة على عاتق شباب الإمارات الواعد.

أحمد عبدالمنان العور

ثقة الحكام وشعب الإمارات

وأكد الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، جدير بثقة الحكام وشعب الإمارات الذي يسعد معه دائماً، ويطمئن، لافتاً إلى أن ما يدل على ذلك جهود سموه خلال مرحلة كوفيد- 19، حيث رفع سموه للشعب شعاره الخالد «لا تشلون هم» فزرع السكينة والأمان والثقة في قلوب الجميع، ولتنجح دولة الإمارات في تصدر العالم في مجال التصدي لهذه الجائحة العالمية التي أرعبت العالم إلا الإمارات التي ضربت النموذج في الوقاية والعلاج من كوفيد- 19 بشهادة المؤسسات العالمية المتخصصة.

عبدالرحمن الحمادي

التقدم والرقي

أضاف الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أن الجميع يقف صفاً واحداً خلف قيادته الرشيدة، مؤمنين بشخصيته القيادية الحكيمة ورؤيته للمستقبل، بما يضمن التقدم والرقي في جميع المجالات لدولة الإمارات العربية المتحدة الفخورة دائماً بقيادتها الرشيدة التي تعمل وفق منهاج واحد.

علي المرزوقي

إسعاد شعب الإمارات

قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني»، إن شعب الإمارات في أيد أمينة بقيادته الرشيدة التي تعمل وفق أسس راسخة وقاعدة ثابتة ورؤى متطورة دائماً، هدفها الرئيس هو إسعاد شعب الإمارات، ونشر قيم السلام والمحبة والتقدم في العالم أجمع.

علي هلال

منظومة العمل

قال الدكتور علي هلال النقبي مدير بولتيكنك أبوظبي في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إن المستقبل يتحفز ويشتاق لتحقيق المزيد من ملامح رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل تطوير منظومة العمل في القطاعات كافة ومنها بالتأكيد قطاع التعليم الهندسي والتكنولوجي الذي من خلاله تقوم نهضة الأمم وتقدمها الدائم.

عيسى عبدالله المرزوقي

وقال عيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة:«كل من يعيش على أرض الإمارات يفتخر برئيس الدولة، صاحب الرؤية الفذة في جميع المجالات».