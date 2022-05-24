مواطنون: نعاهد قائدنا على السمع والطاعة

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد مواطنون أنهم يعاهدون صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على السمع والطاعة، وأنهم مستمرون في ولائهم وإخلاصهم لقيادتهم الرشيدة، والحفاظ على إنجازات وممتلكات الدولة العظيمة، والعمل على بذل المزيد من العطاء والجهد من أجل رفعة هذا الوطن الغالي. وقالوا: إن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مقاليد الحكم، خير خلف لخير سلف، وسياسة حكيمة وناجحة للحكومة الرشيدة، التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وسار على نهجها حكام الإمارات، لافتين إلى أنه بفضل الله عز وجل، ومن ثم السياسة الحكيمة، تنعم الدولة بالأمن والأمان والرخاء والازدهار في جميع المجالات.

وأضافوا: إن مبادرات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، ساهمت بشكل كبير في طفرة عمرانية وتطور شامل غطى كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنموية والإنسانية والدولية، لافتين إلى أن شعب الإمارات لن ينسى عطاءات المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، وستظل ذكراه خالدة في قلوبهم.

عبدالله الحساوي

وقال عبدالله سيف الحساوي: «إن شعب الإمارات يهنئ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لتوليه مقاليد الحكم»، لافتاً إلى أن الدولة تسير على خطى ونهج باني الدار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي وضع القواعد والأساسات للوطن، وغرس في نفوس الجميع حب الوطن والقيادة، وهذا ما نراه الآن.

وأضاف: «إنه بفضل السياسة الحكيمة والنظرة السديدة للحكومة الرشيدة، استطاعت الدولة أن تتجاوز التحديات والصعاب، دون أن تختل قواعدها»، لافتاً إلى أن هذه السياسة وضعت الإمارات في مقدمة أفضل الدول تحضراً وتطوراً في شتى المجالات، وأكثر الدول تسامحاً وحباً للخير والعطاء، ومد يد العون للجميع.

خلفان بن صرم

وقال خلفان علي بن صرم: «إن الإنجازات التي تزخر بها دولة الإمارات في مسيرتها التنموية والحضارية، هي نتيجة للرعاية الشاملة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، التي تعتمد على الرؤية والاستشراف الواعي للتطورات المستقبلية، وما تستوجبه من خطط وبرامج وموارد لترسيخ أسس التقدم في سائر المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وأكد أن تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مقاليد الحكم، هو خير خلف لخير سلف، وسموه يسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أسس بنيان اتحاد الدولة، ووضع القواعد المتينة التي تحافظ على تماسك وحدة الوطن، وتزيد من ترابط وحب الشعب لقيادته الرشيدة. وأضاف: «إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، قدم الكثير لوطنه وشعبه، وكان قائداً يتحلى بالقيم الإنسانية ومبادئ الحوار والتسامح بين الحضارات، ويتمتع بنهج سياسي قائم على الود تجاه ممثلي الشعوب والديانات والثقافات الأخرى، انعكس ذلك على جميع الجاليات الأجنبية التي تعيش في الدولة».

كايد آل علي

إنجازات

قال كايد عبيد آل علي، أن الإنجازات التي تحققت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان «طيب الله ثراه»، كانت كبيرة وظاهرة للعيان في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه استطاع إعلاء صرح الإمارات وجعلها حديثة ومتماسكة وتستكمل المسيرة، التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

وأضاف: إن الشيخ خليفة «طيب الله ثراه» سيظل في ذاكرة الجميع، ولن ينساه أحد، ندعو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة، ونعاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على السمع والطاعة، ومواصلة بذل المزيد من العطاء والجهد لخدمة الوطن والوقوف بجانب القيادة الرشيدة، والحفاظ على ممتلكات وإنجازات الدولة العظيمة.