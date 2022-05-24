سلطان بن أحمد القاسمي يتفقد «البيت الشمسي» بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تفقد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، نموذج مشروع البيت الشمسي بجامعة الشارقة. وتجول سموه فور وصوله للموقع، في أرجاء ومرافق النموذج التطبيقي للبيت الشمسي، وهو المشروع الفائز بالمركز الثاني في مسابقة «ديكاثلون الطاقة الشمسية - الشرق الأوسط 2021»، والتي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتزامن مع «إكسبو 2020 دبي».

ويعد البيت الشمسي النموذج الابتكاري الذي شارك به فريق جامعة الشارقة تحت مسمى «فريق الشارقة»، وتكون من 100 عضو بين طلاب وأساتذة من ثلاث كليات كلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية العلوم الصحية. واستمع سمو رئيس الجامعة إلى شرح مفصل حول المشروع وأهدافه وفوائده المتعددة على الحياة العصرية الحديثة، وهو عبارة عن منزل مبتكر فريد من نوعه يتميز بكونه مستداما بيئياً وموفراً للطاقة والموارد مثل إعادة استخدام المياه والطاقة الشمسية للتدفئة والتبريد، إلى جانب إمكانية تحريك الهيكل الخارجي للبيت بحسب اتجاه الشمس، مع مراعاة الاشتراطات البيئية والهندسية.

وفي ختام الجولة، كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي المؤسسات الراعية للمشروع وفريق الشارقة، إلى جانب الأساتذة والطلبة العاملين في المشروع وعدد من قيادات الجامعة لمجهوداتهم الكبيرة لتطوير ودعم أعمال الفريق.