«الشارقة الدولية لمناصرة  ودعم اللاجئين» تستقبل 177 ملفاً

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «القلب الكبير»، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، عن استقبال 177 ملفاً من 39 دولة في الدورة السادسة من «جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين»، بواقع 110 ملفات من أفريقيا، و59 من آسيا، و8 ملفات من دول أخرى.

وتنظم الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلـــى حاكـــم الشارقة، وقرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير، والمناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضيــة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتبلغ قيمة الجائزة 500 ألف درهم، وهي مساهمة خاصة من مؤسسة «القلب الكبير»، ولا يتم احتسابها من التبرعــــات التي تذهـــب بالكامل لمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

وقالت مريم الحمادي، مديرة مؤسسة «القلب الكبير»: «تمثل الجائزة تحفيزاً ودعماً للجهود الاستثنائية المميزة المخصصة لتحسين حياة اللاجئين والنازحين حول العالم، واعترافاً بقيمة المنهج الأخلاقي الذي يكرس طاقاته للعمل الخيري المستدام، وهي ترجمة دقيقة للقيم مجتمع دولة الإمارات، الذي تبرز ملامح هويته الأصيلة في العمل الإنساني وقيم التعاون والعطاء».