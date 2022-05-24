«خيرية الشارقة» تنفذ مشاريع خارجية بـ 31.8 مليون درهم

الشارقة (الاتحاد)

تنفذ جمعية الشارقة الخيرية العديد من المشاريع الخيرية والمساعدات الحيوية للفقراء في تلك الدول، إرساءً لقيم التعاون والتراحم التي دعا إليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال الدكتور محمد بن هويدن الكتبي مدير إدارة الجمعية: بلغت قيمة المشاريع الخارجية التي قدمتها جمعية الشارقة الخيرية، خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 31.8 مليون درهم، شملت جملة من المشاريع التي تم تنفيذها في تلك البلدان، بجانب مشروعات أخرى أضحت على بعد مسافة قريبة من إعلان تسليمها لمستحقيها، وذلك بحسب تقرير إدارة المشاريع والعون الخارجي الصادر مطلع شهر أبريل الماضي.