مريم المهيري: ملتزمون بدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي العالمي

دافوس (الاتحاد)

أكدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بدعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتبني نظم غذائية سليمة وصحية ومستدامة، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة ومكافحة الجوع في العالم، بما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمجتمعات.

جاء ذلك، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «تفادي أزمة غذاء عالمية» ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022، بعنوان: «العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال»، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل. وقالت مريم المهيري، إن ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة يتطلب تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية وتنسيق الجهود لتعزيز أمننا الغذائي وتفادي أزمة غذائية تطال الجميع، من خلال تبني مفاهيم وممارسات الاستدامة على أوسع نطاق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الحكومات والدول والقطاع الخاص، في ما يتعلق بإيجاد حلول مبتكرة وذات فاعلية لتوفير مصادر جديدة للغذاء تقوم على التكنولوجيا الحديثة بما يضمن تلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية. وأشارت إلى أهمية نقاشات المنتدى الاقتصادي العالمي في تحديد الأولويات العالمية والخطوات الواجب اتخاذها خلال هذه المرحلة لتفادي أزمة غذاء عالمية، ورفع الوعي بأهمية الشراكات العالمية وتنسيق الجهود

في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وضرورة تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة الهدر وتبني سلوكيات غذائية تحافظ على الموارد الطبيعية، وتسهم في تحسين حياة الأفراد.