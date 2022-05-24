1.672 مليار درهم قيمة التداولات العقارية في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

سجلت دائرة البلديات والنقل 585 معاملة بيع ورهن عقاري منذ بداية الشهر الجاري بقيمة تداولات عقارية بلغت 1.672 مليار درهم. ووفقاً للبيانات المنشورة على منصة «دراي» العقارية التابعة للدائرة، بلغ عدد معاملات البيع العقاري 315 معاملة منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم أمس، بقيمة مبيعات مليار درهم، منها 28 معاملة بيع تمت خلال الأسبوع الجاري، بقيمة 87 مليون درهم.

فيما بلغ إجمالي عدد معاملات الرهون العقارية 270 معاملة، بقيمة 672 مليون درهم، منها 21 معاملة رهن عقاري بقيمة 47 مليون درهم تمت خلال الأسبوع الجاري. وأكدت الدائرة أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نمواً مستمراً ومستداماً بما يمنح الإمارة ميزة تنافسية إضافية كأحد أهم الأسواق والوجهات الجاذبة للاستثمار العقاري عالمياً. وتعكس قيمة التداولات العقارية في الإمارة ثقة المستثمرين المتزايدة في هذا القطاع الحيوي، لما تقدمه أبوظبي من خيارات متنوعة، وبنية تحتية ممتازة، وخدمات بأعلى مستوى، مما يعزز موقعها كأحد أفضل الوجهات عالمياً للحياة والعمل والزيارة». ودعت الدائرة المستثمرين والمهتمين بالشأن العقاري إلى التسجيل في منصة «داري»، كونها تعتبر منظومة رقمية متكاملة للقطاع العقاري، تم تطويرها لتوفير تجربة سهلة للمتعاملين ومختلف الأطراف المعنية وفق أعلى المعايير الرقمية على مستوى العالم، وبما ينسجم مع الخدمات التي يحتاجها المتعاملون. ووفقاً لتقرير التداولات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي، سجلت إمارة أبوظبي إجمالي ما قيمته 11.3 مليار درهم للصفقات العقارية، تم تحقيقها من خلال 3.304 معاملة.

ياس

تصدرت جزيرة ياس قائمة المناطق الأكثر تداولاً خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة 1.2 مليار درهم، تلتها جزيرة السعديات في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 673 مليون درهم، واحتلت جزيرة الريم المرتبة الثالثة بقيمة 598 مليون درهم، وجاءت مدينة خليفة في المرتبة الرابعة بقيمة 173 مليون درهم، ومنطقة شاطئ الراحة في المرتبة الخامسة بقيمة 168مليون درهم، وأخيراً منطقة الشامخة في المرتبة السادسة بـ 150 مليون درهم.