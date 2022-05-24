طفرة في خدمات «دبي للعلاج الطبيعي»

دبي (الاتحاد)

أسست هيئة الصحة بدبي مرحلة جديدة لخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، بعد أن أحدثت طفرة نوعية وتحولاً جذرياً في مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل التابع لها، والذي أصبح نموذجاً يحتذى به في مجاله، بتقنياته الحديثة والذكية وأساليب العلاج الأكثر تطوراً، ونخبة الأطباء والمتخصصين، وإدارته، وعملية تشغيله التي تقوم عليها شركة (أوربيا)، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الرعاية الصحية، وصاحبة الخبرة الطويلة الممتدة منذ عام 1989.

وقال الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية التخصصية: إن هيئة الصحة بدبي تستهدف من هذه الطفرة تعزيز قدرات دبي التنافسية في هذا التخصص الحيوي، وخاصة بعد أن تحول المركز إلى مستوى عالمي، يضاهي مثيله في الدول المتقدمة، كما تستهدف تلبية حجم الطلب المتوقع مستقبلاً على خدمات طب العلاج الطبيعي، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الصحية في هذا المجال.

وعن مجموعة التخصصات الجديدة للمركز بعد تحديثه وتطويره، أفاد الدكتور أحمد بن كلبان، بأنه وبموجب أعمال التحديث والتطوير التي شهدها، والتي رفعت من القدرة الاستيعابية إلى 36 سريراً للمرضى الداخليين، و160 مكاناً للمرضى الخارجيين، ضم المركز مجموعة من التخصصات الطبية والبرامج العلاجية والتأهيلية المهمة والدقيقة، منها: برنامج إعادة تأهيل المرضى الخارجيين للحالات الحادة وشبه الحادة (الأطفال والكبار)، وبرنامج إعادة تأهيل العيادات الخارجية لمرضى الأمراض المزمنة (الأطفال والكبار)، وبرنامج إعادة تأهيل المرضى الداخليين (التأهيل العصبي، وتقويم العظام). كما تم توظيف أطباء استشاريين وأخصائيين جدد من مختلف دول العالم، وذلك لتغطية جميع التخصصات المرتبطة بطب العلاج الطبيعي، إلى جانب المعالجين المهنيين ومعالجي النطق واللغة والأخصائيين النفسيين الاجتماعيين.

تخصصات

ضم المركز مجموعة جديدة أخرى من التخصصات والبرامج العلاجية والتأهيلية الدقيقة، ومن بينها: برنامج إعادة التأهيل للمرضى الخارجيين، ممن تزيد أعمارهم على عامين والمراهقين والبالغين، وتخصصات علاج الاضطرابات العصبية وجراحة العظام والصدمات، والروماتيزم، ذات الإعاقات الوظيفية والهيكلية التي تسبب صعوبة في النشاط والمشاركة المجتمعية، وبرامج إعادة التأهيل للمرضى الذين يعانون أمراضاً عصبية أو عضلية هيكلية، وكذلك علاج حالات ما بعد الإصابة بـ «كوفيد-19».