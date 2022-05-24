550 عالماً في المؤتمر السنوي الأول للإصابات و«الأكسجة»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم دائرة الصحة في أبوظبي المؤتمر السنوي الأول للإصابات والأكسجة الغشائية خارج الجسم 2022 (ECMO)، والذي ينطلق اليوم ولمدة يومين 25 و26 مايو 2022 في فندق دوست ثاني في العاصمة أبوظبي. ويتطلع المؤتمر إلى تبادل واستعراض المعارف والخبرات للمختصين من مختلف أنحاء العالم في رعاية الإصابات وبحث أحدث الأدلة والممارسات في رعاية المرضى المصابين خلال كافة مراحل الرعاية.

وسيشهد المؤتمر مشاركة عالمية تضم أكثر من 550 عالماً ومختصاً في الرعاية الصحية يمثلون عدة بلدان حول العالم، بما في ذلك فرنسا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وغيرها.

ويركز المؤتمر على التعامل مع الإصابات والرعاية قبل دخول المستشفى والأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، بهدف تعزيز مستوى رعاية مرضى الإصابات في أبوظبي، ووضع خريطة طريق للمرضى الذين يحتاجون إلى للتروية التنفسية خارج الجسم، وإلقاء الضوء على أهمية إدارة الإصابات وبرامج الأكسجة التنفسية خارج الجسم واستعراض أحدث الخبرات والتطبيقات المتعلقة بها.

ويقام المؤتمر على مدى يومين سيشهدان جدول أعمال يضم ثلاثة مسارات متزامنة تتناول جوانب مختلفة من رعاية الإصابات. وستشمل الموضوعات رعاية الإصابات قبل دخول المستشفى، وتمريض الطوارئ والإصابات، وإدارة الإصابات المعقدة، وسبل تحسين الأداء، والإصابات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRNE)، واستراتيجيات إدارة الإصابات لدى الأطفال.

وقال الدكتور صالح آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة بـ أبوظبي: «نتطلع إلى استضافة فعاليات المؤتمر السنوي الأول للإصابات والأكسجة الغشائية خارج الجسم، الذي يؤكد مواصلة المضي نحو تحقيق رؤية دائرة الصحة أبوظبي القائمة على جعل أبوظبي مجتمعاً معافى نفسياً وجسدياً، من خلال التحفيز على التميز في الرعاية الصحية والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا والممارسات التشغيلية في تعزيز كفاءة واستدامة القطاع. ويسعدنا انضمام باقة من الخبراء والمتخصصين الرواد في مجالاتهم من مختلف أنحاء العالم لتبادل معارفهم وخبراتهم في المؤتمر».

وأضاف آل علي: «تواصل دائرة الصحة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الاستراتيجيين في قطاع الرعاية الصحية لتمهيد الطريق أمام مستقبل تدفعه تكنولوجيا الرعاية الصحية والابتكار كجزء من الجهود الهادفة إلى تعزيز جودة مخرجات الرعاية الصحية، فمن خلال المؤتمر، نسعى إلى تقديم منصة للرعاية الصحية محلياً وعالمياً تمكن للخبراء والمختصين من مناقشة واستعراض أحدث التطورات المتعلقة بالإصابة والأكسجة الغشائية خارج الجسم».

سيشهد المؤتمر حضور ومشاركة أكثر من 550 مختصاً وخبيراً في مجال طب الإصابات والأكسجة الغشائية خارج الجسم، بما في ذلك جراحون وأطباء وممرضون، إلى جانب المعالجين التنفسيين المختصين في إدارة المرضى الذين يعانون قصوراً حاداً في الجهاز التنفسي والدورة الدموية الذي يتطلب الأكسجة الغشائية خارج الجسم.

ورشة عمل للتروية التنفسية

عُقدت ورشة عمل للتروية التنفسية خارج الجسم أمس وأمس الأول، في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والتي تم خلالها تبادل المعارف في عدة جوانب تُعنى برعاية الإصابات بما في ذلك رعاية ما قبل دخول المستشفى، ورعاية الحروق، والرعاية الحرجة، ورعاية العظام، ورعاية الأوعية الدموية، وإصابات الأطفال ورعاية وإدارة مرضى الإصابات المعقدة.

ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي المؤتمر بشكل سنوي لتعزيز المعرفة بأحد أهم التدخلات في حالات فشل الجهاز التنفسي والدورة الدموية التي يصعب إدارتها، وخاصة في جائحة كوفيد-19، وتسليط الضوء على أهم وأحدث الممارسات الطبية المتبعة بما يعزز كفاءة القطاع. وتضع دائرة الصحة في أبوظبي الحفاظ على منظومة شاملة ومتميزة للجاهزية لحالات الطوارئ الصحية في الإمارة في صدارة قائمة أولوياتها، حيث تأتي استضافة المؤتمر ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز مكانة أبوظبي، كوجهة رائدة في تقديم خدمات رعاية صحية وفق أعلى معايير الجودة ومتاحة لجميع أفراد المجتمع.

وتُعد الإصابات أحد الأسباب الرئيسية للوفاة للأشخاص من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم، وغالباً ما يتم استخدام الأكسجة الغشائية خارج الجسم لدعم وظيفة كل من القلب والرئتين لدى مرضى الإصابات. وفي المتوسط، تبلغ عدد حالات الإصابة في الإمارات العربية المتحدة حوالي 2.300 حالة إصابة سنوياً. ويقام المؤتمر بدعم ورعاية من وزارة الدفاع، دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، مدينة الشيخ شخبوط الطبية، الكلية الأمريكية للجراحين، في بي اس للرعاية الصحية، ليدر للرعاية الصحية، «حكمة»، جيتينجي آند آكي، شعبة الإمارات لطب الطوارئ، جمعية القلب الإماراتية، جمعية الإمارات لطب وجراحة الصدر، وشعبةالإمارات للطب الباطني.