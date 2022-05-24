«صحة أبوظبي» تزور مصابي حادثة انفجار أسطوانة الغاز

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل الدائرة، المصابين في حادثة انفجار أسطوانة الغاز الذي وقع أول أمس في أبوظبي، حيث توجه آل حامد والكعبي يرافقهما الدكتور صالح آل علي، المدير التنفيذي لمركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ في دائرة الصحة أبوظبي إلى عدد من المنشآت الصحية في الإمارة للاطمئنان على حالة المصابين وذويهم والاطلاع على الخدمات العلاجية التي يتلقونها في مستشفيات الإمارة.

وقام الأطباء بإطلاع معالي آل حامد والدكتور جمال الكعبي على حالة المصابين والخدمات المقدمة لهم، حيث أشاد آل حامد بجهود الكوادر الطبية، مشدداً على ضرورة مواصلة تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية لكافة المصابين وتلبية كافة احتياجاتهم إلى حين تعافيهم بشكل تام.

وكانت دائرة الصحة في أبوظبي، وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، قد أكدت في وقت سابق أن جميع مصابي حادث انفجار أسطوانة الغاز قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في منشآت القطاع الصحي بالإمارة، التي قامت بدورها بالتعامل السريع مع الإصابات وإجراء جميع الفحوص اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية عقب الحادث.

كما تم التنسيق المباشر مع سفارات الرعايا المصابين الذين يستكملون رعايتهم الطبية ومع أهاليهم لتسهيل زيارتهم في المنشآت الطبية والاطمئنان عليهم بعد أن استكملت الفرق الطبية إجراءاتها بما يضمن سلامتهم بشكل كامل.