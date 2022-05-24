خسر القضية بسبب «الأقوال المرسلة»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكية ومدين، برفض طلب الشاكية، وذلك لنفي المدين للواقعة وأن المبالغ المطالب بها من قبل الشاكية تعتبر مجرد أقوال مرسلة، بما لا ترى معه المحكمة أية جدوى من ندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين، طالما أن واقعة مديونية المدين في ذاتها قد خلت الأوراق من أي دليل مادي تدل على ذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. وكانت شاكية (دائنة) قد أقامت دعوى قضائية ضد مدين مطالبة بأن يؤدي لها مبالغ مالية تسلم بعضها وقام بسحب بعضها الآخر وتم تحويل بعضها إليه على دفعات، حيث إن المبالغ المطالب بها والمسلمة للمدين نقداً والمحولة منها إليه والمسحوبة بمعرفته بموجب بطاقتها الائتمانية كانت على سبيل القرض بحسب ادعائها تقدر بمليونين درهم، والتي كانت معها الدعوى.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص في قضائه إلى رفض دعوى الشاكية أخذاً بحجية اليمين الحاسمة التي حلفها المدين بشأن مبلغ مليونين درهم، واستناداً إلى أن الشاكية لم تقدم دليلاً يثبت واقعة القرض أو الدين أو السلف لأي من المبالغ المطالب بها، وإلى أن التحويل لا يفيد بمجرده أن ما تم تحويله من مبالغ للمدين كان على سبيل القرض، وإلى ما استخلصه سائغاً من أن استخدام الأخير للبطاقة الائتمانية للشاكية كان بعلمها وبمعرفتها ولم تثبت هي أنه قام بعمليات السحب لمصالحه الخاصة.

رفض

قضت المحكمة برفض طلب الشاكية (الدائنة)، لعدم وجود دليل ملموس أو أوراق ثبوتية تؤكد صحة الواقعة، موضحة أن ما تُثيره الشاكية بأوجه الطعن جميعها لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.