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ملتقى للتوعية الأمنية لقطاع الفنادق في دبي
جانب من فعاليات الملتقى( من المصدر)
25 مايو 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز، ملتقى التوعية الأمنية السياحية لقطاع الفنادق على مستوى إمارة دبي، بهدف التوعية بالخدمات الشرطية الذكية والإجراءات الأمنية والسلامة العامة في القطاع السياحي.
وألقى العقيد خلفان الجلاف مدير إدارة الشرطة السياحة، كلمة خلال فعاليات الملتقى الذي حضره المئات من المديرين والموظفين العاملين في قطاع الفنادق، عبر خلالها شكره لحضورهم هذا الملتقى المهم، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التواصل مع مختلف القطاعات، ومنها القطاع الفندقي والسياحي، بما يعزز إجراءات الأمن والسلامة العامة، والعمل على إسعاد سياح إمارة دبي.
ولفت العقيد الجلاف إلى أن الملتقى يحتوي 7 محاضرات مهمة تتناول مختلف الإجراءات والخدمات التي تقدمها شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بهدف تعزيز الوعي لدى العاملين في القطاع الفندقي، وتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والرد على الاستفسارات المختلفة. وفي ختام الملتقى، كرم العقيد خلفان الجلاف الشركاء في إنجاح فعاليات ملتقى التوعية الأمنية والسياحية، متمنياً للجميع التوفيق في أداء مهامهم الوظيفية، وإسعاد زوار وسياح إمارة دبي.

الشرطة السياحية
دبي
السياحة
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