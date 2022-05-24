توعية لمرتادي البحر في الباهية

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال مركز بلدية الشهامة، جولات توعوية لمرتادي منطقة البحر في الباهية تحت شعار (اجعل المكان أفضل مما كان)، بهدف الحفاظ على جمالية المدينة، والحد من ظاهرة الرمي العشوائي للمخلفات، وتعزيز الرقابة الفعالة على المظهر العام والبيئة الصحية النظيفة. وتضمنت الجولات توعية أفراد المجتمع بأهمية وضرورة تجنب الرمي العشوائي، وحثهم على رمي المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك، كما شملت الجولات التوعية بخطورة السباحة في المنطقة والتوعية بضرورة التقيد باللوحات الإرشادية، حفاظاً على سلامة الجميع.