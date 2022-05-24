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شرطة دبي تؤكد على ارتقاء الخدمات
خليل المنصوري لدى اطلاعه على إنجازات مركز شرطة الرفاعة (من المصدر)
25 مايو 2022 01:51

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أهمية منطقة الرفاعة التي تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، الأمر الذي يستدعي تسخير كافة الإمكانات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، خاصة وأن الموقع الجغرافي يتضمن وجود مرافق سياحية مهمة، إضافة إلى وجود الهيئات الدبلوماسية والقنصليات.
جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة الرفاعة ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، محققاً نسبة 99% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وبلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% وكان المستهدف 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و18 ثانية.

شرطة دبي
خليل إبراهيم المنصوري
دبي
البحث الجنائي
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