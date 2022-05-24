افتتاح معرض ومؤتمر الطب الدقيق في دبي

دبي (الاتحاد)

افتتحت أمس فعاليات معرض ومؤتمر الطب الدقيق الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يقام بالتزامن مع منتدى إيمرج للصحة والابتكار في منطقة الخليج. وتجمع الفعالية المنعقدة ليومين في فندق كونراد دبي نخبةً من قادة الفكر وروّاد المجال الطبي من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، لاستكشاف الفرص الجديدة في مجال الطب الدقيق والقائم على التكنولوجيا الرقمية.

ويقام الحدث العلمي برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، ويكتسب أهميةً خاصة مع توافد نحو 100 من رواد الأعمال العالميين في مجال التكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الصحية إلى دبي لاستشراف فرص الاستثمار لشركاتهم الناشئة، والتي يتوقع أنها ستسهم في خفض تكاليف الرعاية الطبية وتقليل الطلب على العلاج في المستشفيات وتحسين نوعية الحياة.

ويجمع منتدى إيمرج للصحة والابتكار في منطقة الخليج تحت مظلته عدداً من المبتكرين والمستثمرين على مدى 300 ساعة من فرص التواصل وتعزيز العلاقات، ما يتيح لرواد الأعمال إمكانية الوصول إلى مجال واسع من الخبرات ورؤوس الأموال، بالإضافة إلى التعرّف على أبرز صنّاع النجاح في العالم، بمن فيهم ممثلون عن بعض أهم الشركات في المنطقة مثل بلغ آند بلاي وحكمة فينتشرز والشركة الكويتية للعلوم الحياتية.