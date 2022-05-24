براءة اختراع لفحص الطلقات النارية بشرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

حصل المختبر الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، على براءة اختراع «لنموذج صناعي» معتمد من وزارة الاقتصاد بالدولة، لجهاز فحص صلاحية الطلقات النارية، والذي أضافه كإنجاز ابتكاري جديد لسجل إنجازاته المتلاحقة في المجالات الأمنية والجنائية والتخصصية، وذلك استمراراً لنهج تطوير الإمكانيات والقدرات الفنية والتخصصية.

وقال العقيد الدكتور ناجي محمد حسن الحمادي، خبير أدلة جنائية بالمختبر الجنائي بشرطة الشارقة مصمم الجهاز، والذي قد فاز بجائزة الفكرة الابتكارية في جائزة سمو وزير الداخلية للتميز، أن هذا الإنجاز سيساهم بشكل كبير في رفع كفاءة مخرجات العمل، كما يدعم الابتكار جهود وزارة الداخلية نحو تطوير أساليب العمل بالابتكارات الريادية والتفوق في المجال الأمني لمكافحة الجريمة والحد منها.