الطقس المتوقع على الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً نهاراً، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً على البحر وتكون محملة ومثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: شمالية غربية - جنوبية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب. يحدث المد الأول عند الساعة 08:23 والمد الثاني عند الساعة 22:35 والجزر الأول عند الساعة 15:17 الجزر الثاني عند الساعة 04:41.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، يضطرب تدريجياً ليلاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الأول عند الساعة 11:52 الثاني عند الساعة 01:09.