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الإمارات
الإمارات ترصد أول حالة لـ«جدري القردة»
أرشيفية
24 مايو 2022 19:16

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن رصد أول حالة لجدري القردة في الدولة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية بالدولة للرصد والتقصي المبكر لجدري القردة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالة تعود إلى امرأة تبلغ من العمر 29 عاما زائرة للدولة من غرب أفريقيا وتتلقى العناية الطبية اللازمة في الدولة.
وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية في الدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.
وأكدت الوزارة أنها، وبالتعاون مع الجهات الصحية، تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة ووقاية المجتمع من الأمراض السارية وسرعة اكتشاف الحالات والعمل على الحد من الانتشار المحلي للأمراض والفيروسات كافة بما فيها جدري القردة.
وأهابت الوزارة بالجمهور الكريم أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة وعدم تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة إضافة إلى أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية. 

المصدر: وام
جدري القرود
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
الإمارات
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