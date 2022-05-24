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سيف بن زايد: «أبوظبي الدولي للكتاب» منارة للإبداعات
سيف بن زايد: «أبوظبي الدولي للكتاب» منارة للإبداعات
24 مايو 2022 18:28

الاتحاد - أبوظبي

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب منارة للإبداعات العلمية والفكرية والأدبية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، تشرفت بافتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، الذي يعدّ منارة للإبداعات العلمية والفكرية والأدبية بحجم مشاركاته الواسعة لنحو 1130 ناشراً من أكثر من 80 دولة، فبالثقافة والمعرفة تنهض المجتمعات ويُبنى حاضر الأجيال ومستقبلها».

تحت رعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تشرفت بافتتاح معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022، الذي يعدّ منارة للإبداعات العلمية والفكرية والأدبية بحجم مشاركاته الواسعة لنحو 1130 ناشراً من أكثر من 80 دولة، فبالثقافة والمعرفة تنهض المجتمعات ويُبنى حاضر الأجيال ومستقبلها pic.twitter.com/wbozhO09MR

— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 24, 2022

وانطلقت أعمال معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الحادية والثلاثين، أمس الاثنين، الذي يُنظّمه مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حتى 29 مايو الجاري بمشاركة أكثر من ألف عارض من 80 دولة.

 

سيف بن زايد
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