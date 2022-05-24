مختبر دبي المركزي يوفر خدمة الكشف السريع عن «الغلوتين»

آمنة الكتبي(دبي) وفر مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، خدمة الكشف السريع عن مادّة الغلوتين بمختلف المنتجات الغذائية، باستخدام تقنية الامتصاص المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA) ويهدف الفحص إلى التأكّد من معلومات بطاقة المنتج (خلوّه من الغلوتين) لضمان جودة المنتجات وحماية المستهلك، غذاؤك آمن معنا. وحصل مختبر دبي المركزي على الاعتماد الدولي طبقاً للمواصفة «ISO/IEC 17025» في مجال الفحوصات للأغذية الحلال، والذي يعد الأول من نوعه عالمياً في تغطية الفحوصات التخصصية التي تشتمل على منتجات الجيلاتين الحيواني. كما تهدف مبادرة «قوت» التي أطلقتها بلدية دبي إلى التحسين على خدمة فحص عينات غذائية، والتي تمكن المتعامل من فحص جودة وسلامة المنتجات الغذائية للتأكد من خلوها من البكتيريا المسبّبة للأمراض والمواد الكيميائية الضارة ومطابقتها للمواصفات المحلية والعالمية المُعتمدة، والكشف الفوري عن مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، وذلك من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات، بما يضمن نتائج سريعة بدقة عالية. وتقدم هذه الخدمة العديد من الفئات وهم قطاع الأفراد، وقطاع الأعمال مثل تجار الأغذية ومؤسسات تحضير الأغذية، والقطاع الحكومي وشبه الحكومي كوزارة التغيير المناخي والبيئة والجمارك ووزارة الصحة وشرطة دبي والقوات المسلحة، بالإضافة إلى الشركاء الداخليين والخارجيين. وتستهدف تطوير خدمة فحص العينات الغذائية وتفعيل دور البلدية التشريعي والرقابي للانتهاء من فحص العينات ضمن الوقت المحدد، لذا تم الربط الذكي من خلال إطلاق برنامج تقني معلوماتي بكفاءة عالية يضمن موثوقية وسرعة الانتهاء من فحص العينات خلال أربعة أيام كحد أقصى، بحيث تحقق هدف الحكومة الذكية من خلال إطلاق خدمة التسجيل الإلكتروني للمتعامل عبر البوابة الإلكترونية لبلدية دبي. مما قلل عدد الزيارات للمتعامل من زيارتين إلى زيارة واحدة وهي لتسليم العينات إلى المختبر، كما تهدف الخدمة إلى تطوير واستخدام أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة والسريعة والتي ساعدت على سرعة إصدار التقارير من خمسة أيام عمل إلى يومي عمل. كما تم توفير مختبر متنقل للوصول للأماكن المختلفة بكفاءة عالية، كما تم البدء بمشروع الفحص من المصدر بالتنسيق مع سفارات الدولة بالعديد من الدول، فكانت مبادرة إنشاء المختبر المتنقل (ML) بحيث يوفر المشروع دقة عالية ونتائج سريعة باستخدام أحدث التقنيات، من أجل الكشف عن وجود أو عدم وجود مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء. ويستخدم المختبر المتنقل لتقديم خدمات اختبار الطعام ومراقبة سلامة وجودة الطعام في مواقع مختلفة ويغطي معظم الأحداث في دبي، وتقييم المخاطر من خلال بناء آلية متطورة لمصفوفة تقييم المخاطر الغذائية خلال عملية تسجيل وتصنيف الأغذية لحماية الصحة العامة من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.