«الأرصاد» يحذر من الغبار

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تسبب الغبار المحمل في تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 100 متر في بعض المناطق بإمارة أبوظبي، وأقل من ألف متر ببعض المناطق، وأقل من ألفي متر على بعض المناطق، وشهدت الدولة اليوم امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ورياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية بسبب «الغبار المحمل» على المناطق الغربية من الدولة، أدى تدني مدى الرؤية الأفقية على تلك المناطق إلى أقل من ألف متر، وأقل رؤية مسجلة أمس بلغت 100 متر على الحمرا في منطقة الظفرة وحقل أم الشيف، وتدنت الرؤية الأفقية إلى 400 متر في جزيرة دلما.

واستمر تحرك وانتشار الغبار المحمل باتجاه الجنوب والشرق ليؤثر على أغلب مناطق الدولة، وشهدت بعض المناطق الغربية تدني الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، وكذلك على طريق الشيخ خليفة بن زايد من جزيرة أبو الأبيض باتجاه السلع بمنطقة الظفرة، ويتوقع المركز الوطني لأرصاد أن تقل كثافة الغبار على المناطق الشرقية والشمالية. وقد نشطت رياح شمالية غربية يصاحبها غبار محمل، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الغربية والجزر، ويتوقع أن يخف الغبار غداً على أغلب مناطق الدولة، فيما يظل الطقس مغبراً بوجه عام نهاراً.

وكان طقس أمس رطباً صباحاً غرباً، خاصةً على السواحل، مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - مغبر بوجه عام - تميل درجات الحرارة للانخفاض على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً.. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة خاصة غرباً، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، سرعتها تصل إلى 45 كم/س. والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع أن يكون طقس الغد رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية شرقاً - مغبر نهاراً – انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها من 15 إلى 35 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب ليلاً في بحر عمان فيما يتوقع أن يكون طقس الخميس صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً.. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، سرعتها تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.