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محمد بن راشد يقدم واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير
محمد بن راشد لدى تقديمه واجب العزاء
24 مايو 2022 15:01

 قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" واجب العزاء في وفاة المغفور لها تعالى ميثاء مطر الطاير. جاء ذلك خلال زيارة سموه اليوم الثلاثاء منزل أسرة الفقيدة في دبي حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجالها معالي مطر محمد الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالحكيم محمد الطاير، الذين دعوا الله العلي القدير أن يحفظ سموه وأن يديم على دولة الإمارات الاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.

  • محمد بن راشد في حديث مع سعيد الطاير ومطر الطاير (وام)
    محمد بن راشد في حديث مع سعيد الطاير ومطر الطاير (وام)
  • مكتوم بن محمد خلال تقديم التعازي
    مكتوم بن محمد خلال تقديم التعازي
  • عمار النعيمي في حديث مع مطر الطاير
    عمار النعيمي في حديث مع مطر الطاير
  • أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء
    أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء

 

المصدر: وام
محمد بن راشد
دبي
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