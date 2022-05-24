إزالة آثار حادثة "اسطوانة الغاز" بأبوظبي وعودة السكان لمنازلهم

أعلنت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وبالتعاون مع الشركاء الإنتهاء من إزالة آثار انفجار اسطوانة الغاز من موقع الحادث وعودة السكان تدريجيًا إلى وحداتهم السكنية بعد أن تأكدت الجهات المختصة من سلامة المباني.

وأعربتا عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، كما دعيا الجمهور إلى استقاء المعلومات حول الحادث من المصادر الرسمية .

مشيدة من جانبها بتعاون أفراد المجتمع ومؤكدةً على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من مخاطر استخدام اسطوانات الغاز واجراء الصيانة الدورية لها والتأكد من سلامة التمديدات متمنية السلامة للجميع .





















































































































