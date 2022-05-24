الأربعاء 25 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
إزالة آثار حادثة "اسطوانة الغاز" بأبوظبي وعودة السكان لمنازلهم
إزالة آثار حادثة "اسطوانة الغاز" بأبوظبي وعودة السكان لمنازلهم
24 مايو 2022 14:57

أعلنت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وبالتعاون مع الشركاء الإنتهاء من إزالة آثار انفجار اسطوانة الغاز من موقع الحادث وعودة السكان تدريجيًا إلى وحداتهم السكنية بعد أن تأكدت الجهات المختصة من سلامة المباني.

وأعربتا عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين، كما دعيا الجمهور إلى استقاء المعلومات  حول الحادث من المصادر الرسمية .

مشيدة من جانبها بتعاون أفراد المجتمع ومؤكدةً على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة والوقاية من مخاطر استخدام اسطوانات الغاز واجراء الصيانة الدورية لها والتأكد من سلامة التمديدات متمنية السلامة للجميع .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الخالدية
أبوظبي
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
الرياضي
«الكأسان» تمنحان كلوب «الجائزتين»
اليوم 10:16
بيل جيتس
دنيا
بيل جيتس يدعو لتطوير لقاحات تمنع العدوى لفترة طويلة
اليوم 10:11
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
الرياضي
شغب «كونفرنس ليج» يجتاح تيرانا!
اليوم 09:55
«صداعان» في رأس «البارسا»!
الرياضي
«صداعان» في رأس «البارسا»!
اليوم 09:53
أكثر من 6 آلاف شخص سيموتون في طوكيو حال وقوع زلزال عنيف
عربي ودولي
أكثر من 6 آلاف شخص سيموتون في طوكيو حال وقوع زلزال عنيف
اليوم 09:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©