وزير التنمية الدولية في كندا: محمد بن زايد يتمتع برؤية حكيمة وبعد نظر

أكد معالي هارجيت ساجان، وزير التنمية الدولية فى كندا أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يتمتع برؤية حكيمة وبعد نظر مشيدا بآراء سموه حول عدد من القضايا العالمية وخاصة أمن منطقة الشرق الأوسط والسعي لمنع النزاعات معرباً عن تطلعه لمواصلة العمل مع سموه والتعاون مع دولة الإمارات في الجهود الهادفة إلى منع النزاعات في المنطقة والعمل على عدد من القضايا الدولية المهمة. وثمن الوزير الكندي خلال زيارته الرسمية إلى الدولة حيث التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وهنّأ سموه بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات .. التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين الدولتين الصديقتين ومبدياً الرغبة في تعزيزها إلى مستويات أكثر تقدماً. وأكد معالي هارجيت ساجان أن التعاون بين كندا ودولة الإمارات في مجالات تعزيز الأمن الغذائي العالمي ومواجهة تداعيات التغير المناخي مهم للغاية مشيدا باستضافة دولة الإمارات لقمة المناخ العالمية /كوب-28/ في أبوظبي في عام 2023 . واستعرض ساجان تجربته كشخص ولِد في الهند وهاجر إلى كندا مع عائلته عندما كان في الخامسة من عمره، حيث نشأ في جنوب فانكوفر واستفاد من مجتمع المنطقة المتنوع والغني ثقافياً. وقال "أنت لا ترى ذلك في كل مكان في العالم .. كما سمحت الإمارات للكثير من الأشخاص الآخرين من دول مختلفة بالعيش والعمل هنا، مما يدل على إيمان الدولة بقيمة التعددية." مؤكداً أهمية قيم التنوع الثقافي والتعددية ودورهما في التقريب بين الدول وتعزيز العلاقات الدولية مشيرا إلى فرص التعاون بين الدولتين الصديقتين لتعزيز هذه القيم النبيلة في الدول النامية والدول التي تعاني من تحديات أيضاً. ولفت الوزير الكندي إلى أن هناك 40 ألف مواطن كندي يعيشون في الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وام