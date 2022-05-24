حاكم عجمان يطلع على مخططات " الفرع الرابع لجمعية أسواق عجمان التعاونية"

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على المخططات النهائية لمشروع مبنى الفرع الرابع لجمعية أسواق عجمان التعاونية في عجمان والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 70 مليون درهم والمتوقع إنجازه في 18 شهراً ابتداء من شهرسبتمبر المقبل.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان في مبني الديوان إلى شرح واف من خلال العرض الذي قدمه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية حول موقع المشروع الذي يقع في منطقة الحميدية والتي تشهد تطوراً ونمواً سريعاً من الناحية العمرانية والسكانية والمشاريع التجارية مُبيناً أهداف المشروع وفترة التنفيذ ونبذة عن تجهيزاته التي ستضم هايبر ماركت ومحلات تجارية ومطاعم وخدمات أخرى لأهالي مدينة عجمان و المقيمين و الزائرين.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي إن المشروع سيكون واحداً من أهم مشاريع الجمعية و أكبرها حجماً وسيقدم خدمات مميزة للمتسوقين بكافة فئاتهم ويوفر لهم أفضل المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية وبجودة عالية ضمن بيئة تسوقيه حديثة ومتميزة.

رسم تخيلي للمشروع

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية ان مساحة مباني المشروع تبلغ 20 الف متر ويحتوى على مبنى مخصصلهايبر ماركت جمعية أسواق عجمان التعاونية بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع و18 محلاً تجارياً داخلياً و 15 محلا تجارياً خارجياً، وأقسام لبيع الخضار والفواكه والمخبوزات والحلويات واللحوم والدواجن والاسماك الطازجة والأجبان بمختلف أنواعها. كما تم توفيرمساحة خارجية بتصميم مميز تحتوى على 22 مطعما وكافيه بمساحات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع هذه النوعية من المشاريع فيما تم تخصيص حوالي 300 موقف للمتسوقين والزائرين.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود التي يبذلها رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية والمسؤولين على إدارة الجمعية وتنفيذ مشاريعها المتنوعة والتي من شأنها تلبية احتياجات المتسوقين.

حضر الفعالية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الادارية والمالية ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان والشيخ حميد بن عمار النعيمي وسعادة حمد بن غليطه رئيس مكتب سمو الحاكم و سعادة يوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.