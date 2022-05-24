صحة أبوظبي تؤكد تلقي جميع المصابين في حادثة انفجار أسطوانة الغاز الرعاية الطبية اللازمة

أكدت دائرة الصحة بأبوظبي وبالتنسيق مع شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن جميع مصابي حادث انفجار أسطوانة الغاز الذي وقع في مطعم بمنطقة الخالدية بأبوظبي، قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في منشآت القطاع الصحي بالإمارة، التي قامت بدورها بالتعامل السريع مع الإصابات وإجراء جميع الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية عقب الحادث.

كما تم التنسيق المباشر مع سفارات الرعايا المصابين الذين يستكملون رعايتهم الطبية ومع أهاليهم لتسهيل زيارتهم في المنشآت الطبية والاطمئنان عليهم بعد أن استكملت الفرق الطبية إجراءاتها بما يضمن سلامتهم بشكل كامل.

كما أعربت دائرة الصحة عن تعازيها بوفاة شخصين جرّاء الحادث، مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع السفارات والأهالي لاستكمال الإجراءات اللازمة.