ناعمة المنصوري تطالب بتسريع إجراءات تحويل القرض السكني إلى منحة سكنية

أبوظبي (الاتحاد)

دعت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية الجهات المعنية في الدولة بتسريع إجراءات تحويل القرض السكني إلى منحة سكنية في حال تغير ظروف المستفيد بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على الأسر ويحقق الاستقرار الاجتماعي. وأوضحت أنه سواء أحيل المستفيد إلى المعاش التقاعدي أو كان من كبار المواطنين أو توفي جميعها ظروف تحول دون الالتزام بسداد القرض نظرا للمستجدات الطارئة عليه مما يؤدي إلى تحمل المستفيد أو الورثة أعباء مالية تفوق وضعهم المادي ووجود متأخرات في دفع أقساط القرض السكني للمستفيد. وتساءلت المنصوري:" حول ما هي الإجراءات المتبعة لدى برنامج الشيخ زايد للإسكان لإعفاء بعض الفئات مثل المتقاعدين او المتعثرين من سداد القرض وتحويل دعم هذه الفئات إلى منحة سكنية ؟ وما هي الاجراءات المتعلقة بغياب التأمين على الدعم السكني في حالة وفاة المستفيد إضافة إلى أصحاب الهمم؟