انطلاق دبلوم المرونة في شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

افتتح المقدم عبد الله الحباب، مدير مركز المرونة بالوكالة في شرطة دبي، دبلوم المرونة، الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الجامعة الأميركية بدبي، في إطار دعمهم لجهود الإمارة على المستوى العالمي في المجالات كافة، خاصة بما يتعلق بالمرونة في جميع القطاعات على المستويين الحكومي والخاص.

وأكد المقدم الحباب، أن دبلوم المرونة يهدف إلى رفع القدرات المعرفية للمشاركين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مجالات المرونة المختلفة، وتزويدهم بمهارات التخطيط الاستراتيجي.

وقال: إن 18 منتسباً انضموا للدبلوم، وهم متخصصون في مجالات مختلفة كالأزمات والكوارث واستدامة الأعمال وقطاعات المرونة، والحد من المخاطر، ويهدفون من هذا الانضمام إلى تعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم على أيدي خبراء ومتخصصين وأكاديميين من الجامعة الأميركية في دبي، ومنظمات أخرى.