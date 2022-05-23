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إطلاق النسخة الثالثة من مسرع الشارقة العالمي لتقنيات الصناعة
جانب من فعاليات البرنامج (من المصدر)
24 مايو 2022 01:59

الشارقة (الاتحاد) 

 أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار النسخة الثالثة من برنامج المسرعات العالمي، (مسرع «Industry 4.0»)، (مسرع الشارقة العالمي لتقنيات الصناعة المتقدمة) والذي انطلق بنسخته الأولى مطلع العام 2020 بهدف جذب الشركات الناشئة التي توفر حلولاً تقنية مبتكرة توافق الثورة الصناعية الرابعة وتسعى للتواجد والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستقطابها وتشجيعها على الوصول إلى أهدافها من خلال المجمع، إذ يعتبر المسرع فرصة لهذه الشركات للتعريف بمنتجاتها وابتكاراتها والعمل على عقد الشراكات والدخول في أسواق عالمية جديدة.
ويعمل المجمع مع الشركات الناشئة المحلية والعالمية لخلق الفرص والتغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصناعية الإماراتية، ويأتي إطلاق هذا المسرع تماشياً مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات من خلال التركيز على القطاع الصناعي، مع الاهتمام بتنمية الوعي المجتمعي لأهمية الصناعة في المستقبل باعتبارها أحد روافد تعزيز التجربة التنموية لدولة الإمارات من خلال التوسع في مجال تأسيس الشركات.
بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، لمواكبة التغيرات الحديثة بما يتوافق وتحديات المستقبل. كما يهدف هذا المسرع إلى تحويل الشارقة إلى منصة وحاضنة اختبار للتقنيات المتقدمة في المجال الصناع، من خلال البحث والتطوير وتنمية المواهب.
ويعد مسرع الشارقة أحد أهم المسرعات العالمية المتخصصة في الصناعات المتقدمة وتكنولوجياتها الابتكارية المختلفة على مستوى العالم ليكون فرصة ذهبية للشركات الابتكارية الناشئة. 

مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
برنامج المسرعات الحكومية
الصناعة
الشارقة
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