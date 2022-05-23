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«الرحلة الرقمية» في شرطة عجمان
«الرحلة الرقمية» في شرطة عجمان
24 مايو 2022 01:58

عجمان (الاتحاد) 

أطلق مركز شرطة المدينة الشامل في القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «الرحلة الرقمية»، في إطار تحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة.
وقال المقدم غيث خليفة الكعبي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل، إن المبادرة في مرحلتها التجريبية، ضمن جهود شرطة عجمان في تعزيز سعادة المتعاملين وتحسين جودة حياة الأفراد من خلال تسهيل وتقليل زمن إجراءات الحصول على الخدمة، التي تستهدف تقديم الخدمة للمتعامل عبر القنوات الرقمية والذكية دون الحاجة للوصول إلى «كاونتر» الخدمة، لدعم الوعد الأول والوعد الخامس «الإنسان أولاً» و«طلب المعلومة مرة واحدة» لحكومة دولة الإمارات.
وأوضح أن المبادرة استهدفت اختصار رحلة المتعامل، وتقليل مراحلها لتحسين تجربته في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية، حيث يمر المتعامل بمراحل الاستفسار والاستعلام والانتظار قبل الحصول على الخدمة، ليتم دمجها بمرحلة واحدة دون الحاجة إلى الانتظار، كما تم إغلاق جميع «كاونترات» الخدمة خلال التجربة، وبتطبيق المبادرة قدم المركز 1031 خدمة رقمية في شهر رمضان مقابل 318 خدمة حضورية فقط، مما أدى إلى ارتفاع استخدام الخدمات الذكية في المركز إلى 76.4% وبلغت نسبة سعادة ورضا المتعاملين عن المبادرة 97.7%.

مركز شرطة المدينة
عجمان
شرطة عجمان
وزارة الداخلية
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