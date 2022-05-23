مواطنون: برعاية محمد بن زايد.. نصنع الغد المشرق

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومواطنين أن مبادئ «وثيقة الخمسين» ستشهد نقلة نوعية في تنفيذ المبادرات الاستراتيجية والمشروعات المنبثقة عنها، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الذي يمتلك رؤية مستقبلية حكيمة لقيادة دولة تحظى ببيئة أعمال رائدة وبنية تنافسية على مختلف الصعد الإقليمية والدولية. وأشاروا إلى أن «وثيقة الخمسين» ستعزز نهضة الوطن وريادته من خلال ركائزها المستندة إلى قوة الاتحاد وتطوير مختلف مناطق الدولة وأهمية رأس المال البشري وبناء الاقتصاد، وغيرها.

سمية السويدي

السلام والتنمية الشاملة

وقالت سمية بن حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن دولة الإمارات تتطلع وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لقيادة المستقبل باقتدار، إذ إننا نستبشر بقيادته الحكيمة وكما عهدناه بمسيرة عظيمة نحو المجد وتسارع تنموي كبير لترسيخ سيادة وريادة دولة الإمارات العالمية، ونستشرف بجهود قائدنا الفذ القادم المنير لمقومات «مبادئ الخمسين»، والمسار الاستراتيجي للدولة في المجالات الاقتصادية والتنموية المستدامة ومنهجها السياسي القائم على السلم والسلام والحوار، وتنميتها الشاملة عبر قطاعاتها كافة.

وأضافت: إن توفير أفضل حياة لشعب الاتحاد، ولجميع من يقيم على أرضها وسيبرهن، رعاه الله، على أن قيمنا خلال الخمسين القادمة ستبقى كما أرادها المؤسسون الأفضل والأنبل والأكثر عطاء، وأن المبادئ العشرة خلال 50 عاماً القادمة تشكل مرجعاً لجميع مؤسساتها لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم.

وأشارت إلى أنه بحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ستبدأ شارة البدء المتفردة في صياغة أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للأعوام الخمسين المقبلة على كافة المستويات، وهذا ليس بغريب، في الوقت الذي يذكر فيه صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، تتجلى الصفات في شخصية القائد الملهم الحكيم والمؤسس لمئوية تنموية مستدامة، ضمن استراتيجيات وآليات واعدة وطموحة، قادرة على ترجمة مستقبل باهر بِجُل المقاييس، كما أنه رجل السلام والأمل والإنسانية الأول لإنجازاته الإنسانية المشهودة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

الإنجازات الاستثنائية

وقال يوسف عبدالله البطران، عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن مبادئ وثيقة الخمسين التي تترجم رؤية قيادة دولة الإمارات، وانطلاقة لمرحلة جديدة من عمر الدولة التي حققت الإنجازات الاستثنائية خلال العقود الماضية، هو نموذج واقعي للدولة الحضارية التي تمتلك أدوات لصناعة المستقبل، وتسهم في رفع مستوى الدولة وتعزز من ريادتها ومكانتها وصولاً بها إلى العالمية، وإن وثيقة الخمسين تحظى بدعم لا محدود من قائد استثنائي ملهم هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الذي لا ينتظر المستقبل، بل يسخر الأدوات والعائدات لصناعته واستشرافه بخطط مدروسة وعزيمة وإصرار، تحظى بدعم سواعد أبناء الإمارات الذي يقف خلف قيادته لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والوطن.

وأكد أن دولة الإمارات وما حققته من أرصدة في مستوى المؤشرات الدولية والعالمية في مختلف المجالات والصعد، هي ترجمة حقيقية بشهادة مؤسسات التقييم التي تشهد لدولة الإمارات بحجزها مقعدها ضمن المراكز المتقدمة في المجالات الاقتصادية والسياسية وغيرها، وتسعى إلى الحفاظ على ريادتها، وذلك ضمن مبادئها واستراتيجيتها التي تمضي نحو تطبيقها خلال 50 عاماً القادمة برؤية طموحة وترسيخ لثقافة التميز بفضل الرؤية الحكيمة التي تتمتع بها قيادة دولة الإمارات.

عمر محمد السويدي

استشراف المستقبل

وقال المواطن عمر محمد السويدي: إن وثيقة مبادئ الخمسين هي خريطة الطريق الجديدة التي تسير عليها الدولة بكافة مؤسساتها بخطط مدروسة وثابتة تسهم في الحفاظ على ما تم بناؤه في ال 50 عاماً الماضية، وتستشرف المستقبل بقواعد وأسس واضحة وبارزة في مرحلة جديدة للخمسين القادمة، من النمو والازدهار تنافس من خلاله دول العالم، وتؤكد أهمية الريادة والتقدم في مختلف المجالات، منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وأهمية رأس المال البشري وغيرها.

وأكد أن تلك المبادئ التي أصبحت هي المرجع الرئيس للمؤسسات كافة أخذت طريقها في التطبيق الفعلي من قبل الجهات المعنية في الدولة، عبر إرساء قواعدها على أرض الواقع للمساهمة الفعالة في دعم مسيرة الوطن وتحقيق الازدهار والنمو ودعم تنافسية الدولة العالمية في المرحلة المقبلة والارتقاء بمكانة الدولة إلى أرقى المحافل العالمية، خاصة مع عهدها الجديد في ظل قائدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يستكمل مسيرة المؤسسين، لتصبح الإمارات أكثر تطوراً ونماء ورفعة في ظل قيادته.

أحمد حسن النقبي

القائد الاستثنائي

وقال المواطن أحمد حسن النقبي، إن العهد الجديد لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو استكمال للمراحل السابقة التي بدأت منذ عهد الاتحاد من الآباء المؤسسين الذين كانت نظرتهم ثاقبة بالنسبة لمستقبل الدولة، وتواصلت حتى مرحلة التمكين في عهد «خليفة»، وستزدهر وتشق طريقها مع القائد الاستثنائي، ونحن كمواطنين نفخر بإنجازات الدولة المحققة على مدار الخمسة عقود وحتى العهد الجديد بمؤسسين أكدو أن اللا مستحيل هو مستحيل في دولتنا بفضل الأطر والسياسيات والاستراتيجيات المتبعة، وسواعد أبناء الإمارات الذين يقفون مع قيادتهم لتتحقق الإنجازات والأهداف المنشودة في دعم مسيرة الوطن.

راشد بطي الشامسي



مرحلة جديدة

وقال راشد بطي الشامسي: إن وثيقة مبادئ الخمسين هي نقطة تحوّل ومرحلة جديدة في عهد دولة الإمارات تؤكد الحفاظ على المكتسبات والإنجازات المحققة في العقود الخمسة الماضية والمشرفة من عمر دولتنا الفتية القادرة على مواكبة التغيرات واستيعاب الحاجة إلى التحسينات عبر فرق تتجه نحو تسريع وتيرة العمل، تمكن القطاعات من تحقيق النهوض المطلوب وتدعم التوجهات، للانتقال إلى مرحلة أكثر إشراقاً من تاريخها بإنجازات وأسس مبنية على تحقيق المزيد والمزيد من التقدم والإبهار في المحطات المقبلة، عبر التركيز على الطاقات البشرية ودعم الاتحاد والاقتصاد المستدام، وغيرها من مختلف الصعد.

صدارة المؤشرات الدولية

تصدرت دولة الإمارات على مدار الخمسة عقود، وبفضل سياستها ورؤيتها الحكيمة المؤشرات الدولية المتقدمة في مختلف المجالات بشهادة كبرى مؤسسات التقييم الدولية منها:

المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب التقرير الصادر عن المرصد العالمي لريادة الأعمال Global Entrepreneurship Monitor (GEM)، المركز الأول عربياً وال 24 عالمياً في مؤشر السعادة، بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2022 والصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والمدعوم ببيانات «جالوب» للإحصاءات

وحققت دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في 3 من المؤشرات المرتبطة بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد)، وفقاً لتقارير كبريات المرجعيات والمؤسسات الدولية المتخصصة في مجال التنافسية، المرتبة العاشرة عالمياً والأولى إقليمياً في قوة التأثير وفق مؤشر القوة الناعمة العالمي للعام 2022

والمرتبة ال11 عالمياً في مؤشر المعرفة العالمي 2021، الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

المرتبة الخامسة عشرة عالمياً على المؤشر العالمي للقوة الناعمة 2021، الذي تصدره مؤسسة «براند فاينانس».

وحجزت الإمارات موقعها ضمن الخمس الأوائل عالمياً في 18 مؤشراً تقيس مدى التقدم في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة «العمل اللائق ونمو الاقتصاد»، وتضمنت المؤشرات تصدر الدولة العالم في 6 مؤشرات مرتبطة بذات الهدف.

التنافسية والريادة

قالت علياء الشحي: إن مبادئ الخمسين المتمثلة في 10 ركائز تهدف إلى تحقيق التنافسية والريادة والتقدم في مجالات مختلفة، منها تعزيز وتقوية أركان الاتحاد وتطوير مناطق الدولة وبناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وأهمية السياسة الخارجية في خدمة الأهداف الوطنية ورأس المال البشري، ودعم أسس السلام، وغيرها تعكس الاهتمام الواضح الذي توليه قيادة دولة الإمارات في سبيل رسم طريق المستقبل لما فيه مصلحة للجميع.

علي بن حرمل

علي بن حرمل: محمد بن زايد يقود التعليم لعصر ذهبي جديد

أكد الدكتورعلي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي أن التعليم مثَّل محوراً مركزياً في اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتعليم يتصدر أجندة الأولويات في فكر القائد المؤسس الذي جعل التعليم الركيزة الأولى للانطلاق بالوطن إلى عصر النهضة والتقدم والازدهار الذي نشهده اليوم.

وأشار د. بن حرمل إلى أن دولة الاتحاد سجلت منجزات رائدة في مسيرة التعليم خلال العقود الخمسة الماضية، رسمت خلالها مرحلة التمكين للمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، مكانة بارزة لمنظومة التعليم الإماراتية على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وارتقت منظومة التعليم الإماراتية إلى مصاف الدول المتقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية، سواء في التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، حيث شهدت الدولة حراكاً تعليمياً وتربوياً دفع بمؤسساتها من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات إلى قوائم الصدارة في التصنيفات العالمية المرموقة.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري: إن التاريخ يسجل بمداد من ذهب تلك الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي آمن بأن التعليم المتميز والنوعي هو طريقنا إلى المئوية الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هنا جاءت المبادرات والمشروعات الاستراتيجية العملاقة التي دشنها سموه في قطاع التعليم خلال العقود الماضية، والتي استهدفت بناء الطالب المعتز بهويته الوطنية والفخور بإرثه الحضاري، والمتطلع دائماً إلى مواكبة العصر والتفاعل مع ما يشهده من تقدم علمي وتقني في جميع المجالات، وهو نهج تجسده الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل من هيكلة التعليم إحدى الركائز القوية لتحقيق جودة الحياة وتلبية أجندة الخمسين المقبلة من التميّز والريادة في بناء الكوادر الوطنية المتسلحة بالعلوم والمعارف ومهارات المستقبل.

وأشار د. بن حرمل أن الميدان التربوي والتعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتفاعل بصورة كاملة مع هذه الرؤية الخلاقة للقيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً على مكانة التعليم ومحوريته في مواصلة مسيرة الازدهار والتقدم لنهضة الوطن خلال الخمسين المقبلة، وتدشن المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات استراتيجيات أكاديمية للارتقاء بالأداء وربط مدخلاتها من الطلبة والبرامج والتخصصات العلمية باحتياجات التنمية الوطنية للخمسين المقبلة.

