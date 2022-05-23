حاكما الشارقة ورأس الخيمة يعزيان في وفاة الشيخة هناء بنت حمد القاسمي

الشارقة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي، حرم محمد بن حمدان بن خادم. وأعرب سموه - خلال زيارته لمجلس العزاء في منطقة الطلاع بمدينة الشارقة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقدم واجب العزاء إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل.

سعود القاسمي لدى تقديمه واجب العزاء بحضور سلطان بن أحمد القاسمـي (وام)

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برفقة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة الشيخة هناء بنت حمد بن ماجد القاسمي، حرم محمد بن حمدان بن خادم. وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الطلاع بمدينة الشارقة، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدة، داعياً المولى، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.