سلطان بن أحمد القاسمي يفتتح معرض مشاريع تخرج طلبة الاتصال بجامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس، المعرض الرابع عشر لمشاريع التخرج لطلبة كلية الاتصال بجامعة الشارقة تحت شعار «سلطان، 50 عاماً عطاء ونماء».

بدأ حفل الافتتاح بآيات بينات من القرآن الكريم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على تشريف سموه للمعرض ورعايته الكريمة لمختلف الفعاليات العلمية والأكاديمية، مشيداً بحرص سموه على تقدم الجامعة وتطوير معارف وقدرات طلبتها في مختلف المجالات.

وأشار مدير جامعة الشارقة إلى أن اختيار عنوان المعرض لهذا العام يأتي تجسيداً لعطاء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء وتطوير إمارة الشارقة، منذ أن تولى سموه مقاليد الحكم لإمارة الشارقة في عام 1972، كما أن المعرض يمثل تحفيزاً للطلبة للبحث في تاريخ الإمارة خلال نصف قرن في مجالات الثقافة والمعرفة والكتاب والتعليم والإعلام والسياحة وغيرها.

من جانبه، ألقى الدكتور هايرو لوجو اوكاندو، عميد كلية الاتصال، كلمة أشاد فيها بالرؤية الاستراتيجية التي تعمل عليها جامعة الشارقة في مختلف المجالات لدعم طلبتها في كافة الكليات والتخصصات.

وفي نهاية حفل الافتتاح، تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، بتكريم الرعاة والشركاء، كما تفضل سموه بزيارة أجنحة المشاريع الخاصة بالطلبة من الخريجين والخريجات من كلية الاتصال، والتي تبلغ 78 مشروعاً أنجزها 113 طالباً وطالبة في تخصصات الكلية المختلفة، حيث استمع سموه إلى شرحٍ مفصلٍ من الطلبة عن مشروعاتهم المختلفة والتي تضمنت أفكاراً مبدعة ومتميزة في حقول الإعلام، وتناولت عدداً من المحاور في سنوات بناء إمارة الشارقة. وتنوعت المعارض المقدمة من أقسام كلية الاتصال، حيث قدم خريجو قسم العلاقات العامة 13 مشروع تخرج و2 من الدراسات النظرية من 29 طالباً وطالبة، تتناول مجموعة من المعارض والحملات الإعلامية التي تعرض موضوعات مبتكرة، وقدم طلبة قسم الاتصال الجماهيري تخصص التصميم الإعلامي الرقمي 23 مشروعاً من إعداد 31 طالباً وطالبة، وتوزعت المشاريع ما بين تصميم كتيبات لسرد تاريخ وإنجازات حاكم الشارقة أو مواقع إلكترونية توضح الدور المهم الذي قدمه سموه للمجتمع المحلي وأثره في وجدان المجتمع وساعد على بناء الفكر والوعي في المجتمع. أما تخصص الإذاعة والتلفزيون، فقد عرض مجموعة من الأفلام بلغ عددها 32 فيلماً من إعداد 37 طالباً وطالبة، تضمنت أفكاراً وقوالب فنية بين الأفلام التسجيلية والوثائقية والدراما القصيرة التي تتمتع بالحيوية والعمق والملمة بقضايا المجتمع، بالإضافة إلى تخصص الاتصال الجماهيري باللغة الإنجليزية الذي قدم 8 مشاريع من 16 طالباً وطالبة، تعرض عدداً من المحاور المتنوعة.

حضور

حضر فعاليات الافتتاح، الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وشهاب أحمد الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.