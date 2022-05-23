جميلة القاسمي تتسلّم دكتوراه فخرية من جامعة ولاية كاليفورنيا

الشارقة (الاتحاد)

تسلّمت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية شهادة الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية من جامعة ولاية كاليفورنيا تشيكو، الأميركية، تقديراً لمساهمتها ودورها الكبير في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتوائهم ومناصرتهم وتمكينهم وتعليمهم ودمجهم، في جميع المجالات.

وثمنت الدكتورة غايل هاتشينسون رئيس جامعة ولاية كاليفورنيا، تشيكو، عالياً كل ما قدّمته الشيخة جميلة طوال أربعين عاماً، وما زالت تقدّمهُ لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم، ودفاعها عن حقوقهم، وتوعية المجتمع بها، وقالت: وتوجّهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الفخري للمدينة على دعمه اللامحدود ومساندته الدائمة التي كان لها الفضل في الوصول إلى هذه المكانة المتميزة والعالمية سواء لها شخصياً أو للمدينة.