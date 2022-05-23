القبض على شاب قاد دراجة نارية بتهور

دبي (الاتحاد)

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على شاب خليجي بتهمة قيادة دراجة نارية ذات أربعة إطارات بطيش وتهور في شارع عام، من دون رخصة قيادة مُختصة، معرضاً حياته الشخصية وحياة مستخدمي الطريق إلى الخطر، وذلك بعد ساعات من انتشار مقاطع فيديو له على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو يستعرض بالدراجة التي تدهورت به، ليسقط على الأرض، متعرضاً لإصابات، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

وأكد العقيد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة بر دبي بالنيابة، أن فرق العمل في المركز، تمكنت من إلقاء القبض على الشاب الخليجي، البالغ من العمر 21 عاماً في غضون ساعات من انتشار مقاطع الفيديو والاستعراض في منطقة اختصاصه، مشيراً إلى أن الشاب كان يقود الدراجة النارية من دون رخصة قيادة شخصية، وأن الدراجة ليست مُرخصة من قبل السلطات المعنية.

وأوضح أن مثل هذه التصرفات تعرض صاحبها ومستخدمي الطريق للخطر، بالإضافة إلى مخالفة قوانين السير والمرور نتيجة للتصرف غير المسؤول، مبيناً أنهم أسندوا إليه تهمة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياته وحياة الآخرين للخطر، ما تسبب بوقوع حادث تدهور، وقيادة الدراجة في الطريق من دون رخصة قيادة صالحة، وقيادة دراجة غير مُرخصة من السلطات المعنية، والهروب من مكان الحادث.

وأشار العقيد راشد الشحي إلى أن شرطة دبي أحالت الشاب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على أمن وسلامة المجتمع، داعياً في الوقت ذاته إلى عدم نشر مقاطع فيديو للقيادة بطيش وتهور، وفي حالة مشاهدة أي تجاوزات غير قانونية يرجى إبلاغ السلطات على الرقم (901) أو عبر خدمة (عين الشرطة) في تطبيق شرطة دبي.

تصرفات سلبية

دعا العقيد راشد الشحي سائقي المركبات والدراجات النارية وخاصة الشباب، إلى الحدّ من التصرفات السلبية؛ بهدف لفت الأنظار والتباهي، مخالفين بذلك قانون السير والمرور، مؤكداً أن السلامة المرورية واجب ومسؤولية يتشارك فيها الجميع دون استثناء، وبالتالي لابد من تضافر جهود شرائح المجتمع كافة، وضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية والتحلي بالمسؤولية، من خلال التزامهم بقانون السير والمرور.