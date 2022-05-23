«الوقاية والسلامة» تدرب 2200 شخص خلال الربع الأول

الشارقة (الاتحاد)

كشفت هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة عن حصاد أعمالها التدريبية للربع الأول من عام 2022م، حيث بلغ إجمالي عدد المتدربين الذين استفادوا من خدمات التوعية والتدريب 2210 متدربين، تراوحت موضوعات التدريب بين أساسيات السلامة والصحة المهنية، والتوعية بإجراءات السلامة في العمل المكتبي، والسلامة في المخازن، إلى جانب الوقاية من الحرائق ووضع خطط الطوارئ وتمارين الإخلاء عند الطوارئ في الأزمات والكوارث، إذ بلغ عدد برامج التوعية المقدمة للجمهور 13 برنامجاً.

وأوضح المهندس ماجد الخميري رئيس قسم معاهد التدريب والأفراد، أن أنشطة التدريب بـ«الهيئة» تحظى بأهمية بالغة، وتتمتع باهتمام كبير من قبل الجمهور، حيث حققت برامج التوعية نسبة رضا من الجمهور بنسبة 97.3%، وهدفت إلى نشر فكر وثقافة السلامة المستدامة في المجتمع، حيث تتمثل رؤية «الهيئة» بالوصول لمجتمع آمن خالٍ من الأخطار.